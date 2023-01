Tari, a Gradisca scatta la tariffa puntuale

A partire dall'1 gennaio 2023 a Gradisca d'Isonzo è entrata in vigore la Tarip, dove la P sta per puntuale. In pratica, nella determinazione della tariffa del 2024 si terrà conto, per la parte variabile, anche del numero di svuotamenti del mastello del secco residuo indifferenziato effettuato da ciascuna utenza.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di diminuire la quantità di rifiuto secco raccolta sul territorio comunale, migliorando la perfomance di raccolta e selezione dei materiali che possono essere riciclati.

E’ importante ricordare che rimangono uguali il calendario della raccolta e le modalità di conferimento dei rifiuti; non saranno più raccolti i sacchi di secco indifferenziato depositati all’esterno dei mastelli grigi con il coperchio giallo o in altri contenitori diversi dal mastello registrato.

“Le prime raccolte del secco del 2023 avverranno il 5 e 6 gennaio, rispettivamente per l’area B e D. Invitiamo i cittadini a tenere sotto controllo la quantità di rifiuto indifferenziato prodotta, riciclando il più possibile e in modo corretto, e a diminuire il numero di esposizioni del mastello grigio con coperchio giallo, in quanto, come detto, sarà registrata la raccolta tramite un sistema digitalizzato di geo-localizzazione. Sarà anche importante avere cura e personalizzare il proprio mastello”, spiegano dal Comune.

Tutte le info utili sul servizio di Isontina ambiente a Gradisca.

PER I CONDOMINI. Le utenze condominiali sono state informate che continueranno a conferire il secco residuo nei contenitori condominiali. Questi contenitori nei prossimi giorni saranno sostituiti da contenitori in grado di registrare il numero di svuotamenti delle singole utenze.