Tari, con polemica, a Pagnacco

Tari e polemiche a Pagnacco, dove il gruppo Consiliare Alternativa Democratica denuncia la "scarsa comunicazione delle tempistiche da parte dell’amministrazione" e la scadenza posticipata "sicuramente legata alla carenza di personale".

"Gli aumenti contrattuali certamente non sono contestabili, purtroppo cadono in un periodo non molto austero - sottolinea in una nota ilgruppo Consiliare Alternativa Democratica -, sarebbe però interessante capire come sono state coperte le differenze tra le tariffe negli anni precedenti quando ancora non erano state adeguate e quindi una domanda sorge spontanea: “Quali sono i dati reali della raccolta differenziata??”. Apprezzabili sicuramente le agevolazioni verso i meno abbienti con reddito Isee inferiore a una certa soglia ma a Nostro parere assolutamente non sufficienti. Questa Giunta non ha provveduto ad agevolazioni e ammortizzatori sociali adeguati per i privati e per le attività produttive. Senza nulla togliere ai privati, le attività commerciali in questi mesi sono state molto penalizzate e sicuramente se l’amministrazione, unitamente alle agevolazioni statali, ne avesse previste ulteriori in autonomia sarebbe stata cosa buona. In fondo non è difficile basta guardarsi solo un po’ attorno - conclude la nota - molti comuni limitrofi hanno previsto agevolazioni ben più ampie. Ricordiamoci che i contribuenti portano il nostro comune al secondo posto in regione per reddito pro capite, quindi in conclusione si poteva fare di più".