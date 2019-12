Tari, Udine si prepara a tariffe... a sorpresa

"Tra pochi giorni il Consiglio comunale sarà chiamato a deliberare l'importo della Tari 2020, ovvero dell'imposta sui rifiuti", spiega il consigliere Enrico Bertossi, candidato sindaco di Prima Udine. "All'ordine del giorno c'è la conferma in via provvisoria delle tariffe 2019. Ma gli importi definitivi saranno quelli a copertura effettiva dei costi del servizio e arriveranno a sorpresa nel corso dell’anno".

"Tradotto in linguaggio più comprensibile, tutte le spese supplementari del 'porta a porta', con tutte le implementazioni annunciate in corso d’opera, saranno scaricati sui cittadini con aumenti che abbiamo già previsto molti mesi fa, tra il 10 e il 20%. Secondo il piano industriale della Net, il nuovo servizio costava già il 2% in più, senza contare tutte le novità introdotte con nuovi passaggi e differenti tipi di servizio per i condomini", prosegue Bertossi.

"I conti presentati prevedono, poi, un ammortamento decennale del costo dei bidoncini (5,5 milioni di euro) che, dopo averli finalmente visti, non dureranno più di due o tre anni.

Come previsto il conto salato, alla fine, sarà pagato da tutti i cittadini per avere solo disagi e disservizi".