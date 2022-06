Tassa sui rifiuti, Pasiano vara le nuove tariffe

Il Consiglio comunale di Pasiano di Pordenone ha deliberato le nuove tariffe per la tassa sui rifiuti (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento) e stanziato a bilancio 136mila euro sotto forma di agevolazioni Tari per le partite iva (commercianti, artigiani, ristoratori, ...).

La proposta di deliberazione è stata formulata dall’Ufficio Servizi economico finanziari e dall’assessore Loris Canton che ha spiegato ci sono due forme di agevolazione: la prima di “Tipo A”, più importante, che prevede una riduzione pari all’85% dell’imposta dovuta per tutte quelle attività che sono state oggetto di chiusure o restrizioni per effetto dell’emergenza Covid-19 e che, nel 2021, hanno subito un calo del fatturato di almeno il 20% rispetto l’anno 2019.

La seconda di “Tipo B”, invece, prevede una riduzione pari al 70% dell’imposta dovuta per tutte le partite iva che hanno subito un calo del fatturato del 20% nel 2021 rispetto all’anno 2019 o una riduzione di almeno il 15% dell’utile d’esercizio nel 2021 rispetto al 2019. In entrambi i casi verranno agevolate tutte le partite iva con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro nel 2021. Per beneficiare di tale agevolazione dovrà essere presentata al Comune di Pasiano un’apposita dichiarazione definita dall’Ufficio Tributi.

Per le utenze domestiche - chi ha un Isee inferiore ai 10mila euro - rimane l’esenzione totale. Sono inoltre state deliberate le nuove tariffe Tari per utenze domestiche e non, determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti realizzato da Ambiente Servizi Spa e, dal 2022, l’incarico (dato per obbligo di legge Dlgs 152/2006 art. 204) per la pulizia del mercato e, a rotazione, delle piazze del territorio compreso lo svuotamento dei cestini. L’incremento del costo del servizio è del 5,50% che il Comune dovrà recuperare dalle tariffe, che a ricaduta si traduce in un incremento medio della Tari che inciderà tra gli 8 e 15 euro annui a famiglia.

Inoltre, sono state fissate le scadenze per il pagamento del tributo che sono 31 luglio 2022 e 30 novembre 2022.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito istituzionale del Comune. Per rimanere informati su tutte le iniziative nel comune di Pasiano è possibile iscriversi al numero WhatsApp 366 754 9120.