Tatjana Rojc s'iscrive al Pd

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha consegnato questa mattina la tessera di iscrizione al Partito Democratico alla senatrice Tatjana Rojc eletta in Friuli Venezia Giulia in rappresentanza della comunità slovena. Il segretario Zingaretti ha espresso “soddisfazione e gratitudine per il contributo della senatrice Rojc che ha deciso di far parte della nostra comunità riconoscendo l’impegno europeista del Pd come l’unica garanzia nel Paese per fermare la deriva sovranista e nazionalista della destra”.

Per la senatrice Rojc si tratta di “una scelta obbligata e ormai indifferibile. Ho deciso d'iscrivermi al Partito Democratico perché il Pd è rimasto l’unico, vero caposaldo contro lo sgretolarsi dei valori di democrazia e libertà che sono alla base della nostra Costituzione. Il solo vero baluardo per impedire una deriva autoritaria e pericolosa per l’Italia e per l’Europa. Accanto alle antiche convinzioni di giustizia sociale e di tutela di tutte le minoranze, la mia adesione al Pd è oggi un'ulteriore affermazione di campo: impedire il riaccendersi di nazionalismi, intolleranza e violenza che hanno insanguinato la nostra storia passata e recente. Mai più. È così faticoso guarire dalle ferite del novecento che non dobbiamo cedere di un millimetro indietreggiando verso il passato. Il Pd è oggi garanzia che questo non accadrà”.