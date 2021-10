Tavagnacco a supporto delle donne, tra lavoro e famiglia

E’ risaputo e ampiamente dimostrato che le donne hanno pagato il prezzo più alto alla pandemia. Hanno dovuto lavorare di più, visto il loro impiego in servizi essenziali, dove la presenza femminile risulta più alta rispetto a quella maschile; molte di loro, al contrario, il lavoro lo hanno addirittura perso. Infatti, è proprio in ambito lavorativo che ai tempi del Covid si sono evidenziate discriminazioni e differenze di opportunità che l’universo femminile si trova a vivere ogni giorno.

E' in questa ottica che il Comune di Tavagnacco, anche sulla base dei risultati di un questionario online proposto alla cittadinanza dalla Commissione per le Pari opportunità, ha pensato di supportare le donne che hanno manifestato l’esigenza di conoscere le condizioni dell’attuale mercato del lavoro locale in vista di un inserimento o di un reinserimento o di rendersi autonome, con un occhio alla necessità di conciliare lavoro extradomestico e famiglia.

A supportare l’iniziativa è intervenuta la Regione, attraverso il personale del Centro per l’Impiego di Udine, che ha manifestato disponibilità all’avvio di un percorso di collaborazione con il Comune. Da questa intesa è nato l’evento che si terrà mercoledì 20 ottobre alle 17 nella sala consiliare del Comune di Tavagnacco, in piazza Indipendenza a Feletto. Sarà l’occasione per avere una panoramica sui servizi offerti dalla struttura dei Centri per l’impiego e delle altre strutture ad essi collegate.

Saranno presentate le condizioni attuali del mercato del lavoro regionale con focus sui settori e profili lavorativi che possano interessare donne in età lavorativa, disposte a intraprendere una ricerca consapevole di occupazione o di altra occupazione. “Il tema dell’orientamento al lavoro è emerso in maniera molto significativa dal questionario messo a punto dalla Commissione per le Pari opportunità del Comune. Con questa iniziativa, che si avvale del fondamentale apporto degli uffici per l’impiego della Regione, vogliamo rispondere ai bisogni delle donne che vogliono cogliere un’occasione di crescita personale investendo sul futuro, anche nell’ottica di offrire il proprio contributo alla ripresa economica del Paese” osserva l’assessore alle Pari opportunità Ornella Comuzzo.

All’incontro parteciperanno due orientatrici del Centro per l’impiego di Udine, Alessia Clarini e Federica Raviolo, e due operatrici dello Sportello SI. CON. TE. presso il Centro per l’impiego di Udine, Emanuela Dorio e Elisa Cogoni. Anna D’Angelo Direttore del Servizio Interventi per i lavoratori e le imprese e la dott.ssa Elisa Marzinotto Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia porteranno i saluti dell’Amministrazione regionale.

“Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire in modo particolare sui nuclei familiari, cambiando ritmi e riorganizzando la vita familiare. Le donne sono le figure che hanno dedicato di gran lunga più tempo al lavoro familiare con il carico maggiore. L’interruzione delle attività produttive, la chiusura delle scuole, la mancanza dell’aiuto dei nonni, causa dei rischi di contagio, hanno indotto cambiamenti nella condivisione dei carichi domestici e della genitorialità. La nostra volontà è quella di supportare le famiglie e le donne al fine di contribuire a garantire la migliore solidità, serenità ed equilibrio personale e familiare. La collaborazione con la Regione e lo sportello SI.CON.TE. è pensata per fornire tutti gli strumenti e aiuti adatti nell’ambito della gestione dell’attività lavorativa e domestica” conclude l’assessore alle politiche per la Famiglia Giovanna Mauro.