Tavagnacco aiuta le famiglie in difficoltà con l'affitto

Sono due i bandi attualmente pubblicati che riguardano la concessione di contributi a sostegno delle locazioni. Il primo è il Bando affitti 2022 che consiste in un contributo per le spese sostenute per i canoni di locazione anno 2021. I destinatari sono i titolari di contratti di locazione per alloggi destinati a prima casa in possesso di determinati requisiti indicati nel bando; il contributo sarà erogato, indicativamente a fine anno, successivamente all’assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie destinate all’intervento. L'anno scorso anche grazie a 35.000 euro di fondi comunali, sono state soddisfatte 124 domande di contributo presentate a valere su questo bando.

Il secondo è il Bando affitti Covid-19, un contributo proposto per la prima volta e finanziato da appositi fondi ministeriali, che si propone di mitigare il disagio abitativo conseguente all’emergenza Covid-19. I destinatari del contributo sono i locatari che, a causa dell’emergenza da Covid-19, abbiano avuto una perdita del reddito IRPEF e non dispongano di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento dei canoni di locazione anno 2022 e /o i relativi oneri accessori.

I criteri per accedere a questo ulteriore intervento sono elencati nel relativo Bando e sono diversi rispetto al precedente: il contributo è concedibile per un massimo di 3 mensilità e non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. Di conseguenza, se un cittadino ottiene il contributo per il pagamento dell’affitto 2022 di un dato mese, percepirà una quota ridotta del reddito di cittadinanza nel mese successivo. Inoltre, il contributo eventualmente concesso non potrà essere computato nel Bando affitti 2023 (che sarà relativo a canoni di locazione anno 2022 e verrà emesso nell'anno 2023).

“Invito i cittadini a consultare e prestare attenzione a entrambi i bandi – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandro Spinelli – in quanto hanno requisiti e finalità diverse, ma hanno come obiettivo quello di dare sollievo alle famiglie che si sono trovate in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione. Per entrambi gli interventi, la scadenza per la presentazione della domanda è l’11 aprile. Gli uffici restano a disposizione dei cittadini per eventuali informazioni, oppure è possibile consultare il sito istituzionale nelle sezioni dedicate".