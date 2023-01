Tavagnacco, il Comune incontra i cittadini

Sono sei gli incontri previsti a gennaio durante i quali il Sindaco, la Giunta e consiglieri di riferimento presenteranno ai cittadini di Tavagnacco le progettualità che l’Amministrazione Lirutti ha messo in cantiere per il territorio.

“Ricordo che abbiamo approvato il Bilancio 2023 già a dicembre 2022 – interviene il Sindaco Moreno Lirutti - quindi gli uffici hanno la piena operatività e per questo motivo sono già stati definiti tutti i programmi per il 2023 e per il triennio 2023-25 che saranno presentati negli incontri definiti. Il primo appuntamento è il 16 gennaio alle 18.30 per le frazioni di Cavalicco e Molin Nuovo, presso la Sala Parrocchiale in via Centrale (di fianco alla Chiesa antica di San Leonardo). Sempre nella stessa giornata alle 20.30 ci spostiamo ad Adegliacco presso il Centro ricreativo in via della Chiesa 34 (di fronte alla Chiesa). Il 18 gennaio alle 20.30 incontreremo i cittadini di Branco, presso la Sala Parrocchiale in via Branco (sotto alla Chiesa)".

“Le ultime giornate – continua Lirutti - saranno poi il 23 gennaio alle 18.30 nel capoluogo Tavagnacco, nel Centro Civico in via Madonnina 1 (sopra alla Farmacia Comunale), sempre il 23 alle 20.30 a Feletto presso la Sala Consigliare E. Feruglio in Piazza Indipendenza 1, e infine il 24 gennaio presso la sede di Chei di Culugne in via Damiano Chiesa (area verde sportiva) alle 20.30".

“Auspico una partecipazione numerosa – conclude il Sindaco – in quanto si tratterà di un’occasione di confronto con i cittadini che darà la possibilità di raccogliere anche il loro contributo, al fine di condividere obiettivi e progettualità in programma per il 2023".