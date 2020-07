Tavagnacco, il Comune nell'Anagrafe nazionale

Il Comune di Tavagnacco è entrato a far parte della piattaforma digitale ANPR (Anagrafe della popolazione residente) istituita dal ministero dell’interno. È stato necessario un lavoro di bonifica per circa 14.850 schede di iscritti in anagrafe e più di 800 schede di italiani residenti all’estero.

In Italia ad oggi sono oltre 46.000.000 i cittadini presenti in ANPR e in Friuli l’80% dei comuni è subentrato nella nuova piattaforma digitale. Con questo sistema i dati sono raccolti in un unico database a livello nazionale e le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono dialogare in maniera efficiente tra di loro, avendo una fonte unica e certa per i dati.

Un servizio di notevole importanza per i cittadini, i quali attraverso l’area riservata del sito di ANPR potranno richiedere i certificati anagrafici e consultare i propri dati in tempo reale in qualsiasi Comune italiano già entrato nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.