Tavagnacco vara il bilancio, senza aumentare le tasse

Il Sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti, assieme all’assessore Giovanni Cucci hanno presentato il Bilancio di previsione 2023-2025. Bilancio, che ammonta a 23.965.000 euro e che sarà approvato entro il 31 dicembre: “Vogliamo dare, in una fase così difficile di inflazione, un segnale di fiducia ai cittadini – spiega il primo cittadino – non aumentando le tasse e mantenendo lo standard dei servizi”.

15 milioni nel triennio verranno investiti in opere pubbliche: 4 milioni verranno impiegati per la piazza di Cavalicco/Adegliacco/Molin Nuovo, 5 milioni per la rigenerazione urbana e ambientale della strada “Tresermane”; 4,4 milioni per adeguamento sismico ed efficientamento energetico di scuole e palestre, 600.000 € per sistemazione strade (via Dalmazia a Feletto, Rotonda Via Palladio e sottopasso Via Roma a Branco). Questi alcuni dei numeri illustrati. Sul tema delle entrate, si conferma un elevato grado di autonomia finanziaria del Comune di Tavagnacco, con entrate proprie e correnti che rappresentano il 66% delle fonti di finanziamento. Inoltre resta molto contenuta l’incidenza del costo del debito sulle entrate correnti, ferma al 3% rispetto al 10% massimo consentito.

Non ci saranno rincari, promette l’Amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli immobili, oltre all’abolizione dell’imposta sulla prima casa, si confermano tutte le aliquote e le agevolazioni ex IMU ora, per effetto della riforma regionale, ILIA (imposta locale immobiliare autonoma). Invariata l’Addizionale IRPEF e confermato il Canone unico patrimoniale. Prosegue inoltre l’impegno dell’Amministrazione comunale nel contrasto all’evasione.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, socio-assistenziali ed educativi, sono confermate le tariffe e i relativi sconti a “conferma di un segnale di attenzione alle famiglie” sottolinea il Sindaco. "Sul versante delle spese sono state stanziate più risorse per le spese energetiche che – precisa l’Assessore Cucci – saranno costantemente monitorate con ulteriori provvedimenti per promuovere il risparmio energetico fino al efficientamento degli impianti e degli edifici”.

Il bilancio riflette inoltre l’attenzione dell’Amministrazione verso i servizi relativi a istruzione, politiche sociali e cultura, giovani e sport, con oltre 4 milioni che coprono circa il 30% delle spese per servizi.

La complessità e la mutevolezza dei fattori che impattano sulle scelte di bilancio (complesse modifiche legislative, vincoli finanziari, limiti gestionali, istanze sociali crescenti, connessione tra situazioni di crisi e politiche pubbliche) incidono negativamente sui disallineamenti fra attese di azione ed effettiva capacità di risposta. “Ci è assolutamente noto – precisa CUCCI - quanto in questi ultimi 3 anni il quadro della finanza locale sia stato caratterizzato da incertezza e condizioni di emergenza per il dilagare dell’epidemia (con entrate calanti e costi crescenti) fino all’esplosione nel 2022 del fenomeno inflattivo per effetto dell’emergenza energetica. Ma è proprio di fronte a momenti di difficoltà che è ancora più indispensabile guidare l’azione amministrativa per soddisfare nel miglior modo possibile i bisogni della collettività".

Come spiega Lirutti “con prudenza, flessibilità e continuità abbiamo programmato in questi anni l’azione amministrativa del nostro Comune prefigurando la selezione delle priorità e la combinazione delle risorse finanziarie limitate garantendo attendibilità e veridicità al nostro bilancio e assoluta coerenza alla visione strategica del programma di mandato”.