Tavolo per la terza ripartenza del Fvg

"Per il Recovey Plan abbiamo elaborato una bozza di piano di ampio respiro, frutto del lavoro approfondito di tutte le direzioni della Regione. Si tratta di un testo che ci consentirà di intercettare le linee strategiche che ancora devono essere definite dal Governo. I tempi sono stretti e vincolanti e - purtroppo - dobbiamo registrare un ritardo nel coinvolgimento, fondamentale, dei territori. Questo tavolo, voluto dal Consiglio regionale, è pertanto strategico per creare un progetto condiviso da tutte le istituzioni del Friuli Venezia Giulia che deve essere integrato rispetto alle proposte avanzate dalle altre Regioni italiane" ha detto il governatore, Massimiliano Fedriga, in apertura dei lavori del tavolo per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia. "Il lavoro di squadra è molto importante per mettere in campo - ha sottolineato Fedriga - misure immediatamente realizzabili in grado di integrarsi, in modo coerente, nella più complessiva progettualità del sistema-Paese".

"Su questo aspetto le Regioni devono dimostrare grande responsabilità e visione d'insieme. Serve un confronto franco per decidere chi fa cosa - ha spiegato il governatore -. Se ognuno, mostrando grande miopia, pensa esclusivamente ai propri interessi settoriali, il rischio è di creare inutili doppioni e di perdere le risorse messe a disposizione dall'Unione europea".

Nel corso del suo intervento il governatore Fedriga si è soffermato su alcuni asset ritenuti strategici per il Friuli Venezia Giulia come le infrastrutture, la ricerca, l'innovazione, la sostenibilità ambientale. "La nostra collocazione rappresenta un valore aggiunto - ha rimarcato Fedriga -. Per questo dobbiamo rafforzare il nostro sistema di porti e interporti che già oggi è in grado di mobilitare quantità molto elevate di merci, risultato di numerosi collegamenti a livello internazionale".

"Tra i nostri obiettivi anche quello di intercettare i fondi legati alla sostenibilità ambientale, sempre più richiesta dai nostri cittadini - ha ricordato il governatore -. Dobbiamo fare un serio ragionamento su tutte le fonti di energia alternativa, come per esempio l'idrogeno, anche in virtù della loro capacità di crescita occupazionale e di sviluppo per il nostro territorio".

In chiusura il governatore del Friuli Venezia Giulia ha parlato del React Eu, l'iniziativa europea volta a sostenere gli investimenti per mantenere l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro, contrastare la disoccupazione giovanile e rafforzare i sistemi sanitari e quelli delle piccole e medie imprese.

"I 10 miliardi di euro del React Eu inizialmente erano destinati alle Regioni, poi sono scomparsi dal piano del precedente Governo. Su questo - ha concluso Fedriga - dobbiamo fare una battaglia per far arrivare alle Regioni queste risorse".

"Entro la prossima settimana l'aggiornamento delle proposte regionali al Piano nazionale di resilienza e ripartenza (Pnrr) sarà sottoposto alla Giunta del Friuli Venezia Giulia ma siamo in attesa di conoscere le disposizioni definitive su governance e contenuti del Pnrr che verranno proposti dal nuovo Governo". Così l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. "Le risorse messe in campo sono importanti - ha dichiarato -, dobbiamo quindi continuare con il lavoro di sensibilizzazione dei portatori di interesse ma va rilevato che, ad oggi, non vi è contezza della cornice nella quale la nostra Regione potrà muoversi. Proseguiamo con il lavoro di raccolta che è ambizioso anche nella parte finanziaria, a dicembre avevamo un complesso di progettualità di oltre 11 miliardi di euro oggi siamo sopra i 13 miliardi fra progetti delle autonomie locali e regionali".

Le proposte regionali per il Pnrr, come illustrato dall'assessore, sono spalmabili all'interno di 5 contenitori strategici (digitalizzazione, intermodalità per lo sviluppo economico, Green deal e sistemi produttivi, clima, salute) "e dovranno avere un'attenzione ai criteri di valorizzazione della posizione geografica del Friuli Venezia Giulia, delle nostre peculiarità in termini di portualità e ricerca, di infrastrutture e di equilibro fra i territori".

Fra le proposte elencate dall'assessore, nella missione relativa alla digitalizzazione, all'innovazione, alla competitività e cultura, la cui dotazione è di 46,29Mld, è inserito il progetto di rigenerazione urbana di Porto vecchio. Altre proposte ancora riguardano l'e-commerce, la diffusione dei vantaggi derivanti dai data center, l'attrattiva turistica oltre al completamento della digitalizzazione del patrimonio culturale regionale. Previsti nel Piano come uno dei possibili punti di partenza per l'installazione di stazioni di rifornimento per i camion a celle combustibili il tratto autostradale A22 Modena-Brennero e corridoio Ovest Torino-Trieste, la realizzazione della ciclovia Lignano Sabbiadoro-Venezia per 150 km e il completamento delle reti ciclabili.

Sulla missione istruzione e ricerca vi è l'indicazione di un centro nazionale di informatica di quantistica ad alta tecnologia. "La nostra regione si è candidata ad ospitarlo - ha detto Zilli - vista la sua peculiarità nel settore". L'assessore alle Finanze ha rimarcato come non sia ancora chiaro il ruolo delle Regioni: "c'è una spinta per il loro coinvolgimento affinchè non vengano escluse da questo Piano, sono fiduciosa che i contorni verranno definiti a breve anche riguardo ai criteri relativi a come le risorse finanziare verranno distribuite alle singole regioni".

Zilli ha delucidato poi sulla struttura del Piano nazionale di ripartenza e resilienza: il 75% delle risorse deve essere impegnato entro il 2022, il 30% entro il 2023, inoltre gli Stati devono orientare le proposte di investimenti in modo da destinare almeno una quota del 37% a favore della neutralità climatica e per il 20% a favore della transizione digitale. Innovazione, digitalizzazione, transizione economica e inclusione sociale sono gli assi strategici del Piano mentre le priorità trasversali per tutte le missioni riguardano le donne con il raggiungimento della parità di genere economica e sociale, il riequilibrio fra Nord e Sud del Paese, il sostegno dell'occupazione, della formazione e della ricerca dei giovani, oltre alle riforme di contesto: del mercato del lavoro, della Pa, della giustizia, della promozione della concorrenza e di settore.

"I progetti devono essere immediatamente cantierabili - ha precisato Zilli - e devono avere un positivo impatto sulla crescita del Pil, devono essere coerenti con le altre iniziative nazionali e comunitarie oltre che complementari e sinergiche nella combinazione dei fondi provenienti dai diversi strumenti". "Le risorse del React Eu, della Programmazione 21-27 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dovranno essere integrate con quelle che potranno essere messe in campo direttamente dalla Regione - ha precisato ancora Zilli -, ma il filo rosso deve essere quello di mettere insieme riforme e investimenti per poter cogliere l'occasione positiva di migliorare ciò che non funziona e modernizzare la nostra regione".

"Non deve sfuggire al Governo nazionale che nella scelta dei progetti vanno tenute in considerazione le prerogative delle Regioni che hanno delle competenze specifiche costituzionalmente riconosciute".

"Sono convinta - ha concluso - che avremo delle risposte più chiare sui contenuti del documento e sul ruolo delle Regioni e condivido l'impostazione e l'importanza del Tavolo avviato oggi per costruire con il contributo di tutti la regione di domani".

Scegliere una metodologia di lavoro efficace, individuare gli obiettivi sotto forma di macro aree, pervenire a una sintesi basata sulla condivisione e muoversi con rapidità verso una concreta opportunità di crescita. Questi sono soltanto alcuni degli spunti principali suggeriti dai capigruppo in Consiglio regionale, protagonisti del dibattito che si è sviluppato durante i lavori di insediamento del Tavolo per la terza ripartenza del Friuli Venezia Giulia, convocato a Trieste dal presidente Piero Mauro Zanin.

Sergio Bolzonello (Pd), primo firmatario della mozione, poi ritirata, che aveva portato a valutare l'ipotesi di un Tavolo di lavoro, ha auspicato l'individuazione "di 2-3 macro temi, per poi decidere come applicarli e dove destinare la parte principale delle risorse. Il Recovery Plan ci passerà sulla testa come un missile e la partita si giocherà in modo diverso dal consueto: il compito della politica consiste nell'immaginare il futuro".

La discussione generale era stata aperta dal capogruppo dem, Diego Moretti, che aveva chiesto di poter esaminare "ulteriori documenti, oltre alla delibera 1.849 dell'11 dicembre 2020 che definiva le 6 linee guida e i 10 miliardi di euro disponibili". Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha auspicato concretezza, mentre Massimo Moretuzzo (Patto per l'Autonomia) ha chiesto di evitare "la scrittura di un libro dei sogni", evidenziando la necessità di "parametri reali".

Il pentastellato Cristian Sergo ha sottolineato "l'importanza del fattore velocità operativa", ma anche "la necessità di investire sul personale". Il civico Tiziano Centis, dal canto suo, ha parlato di "importanza del lavoro delle Commissioni consiliari, soprattutto nel raccogliere le istanze dei territori, evitando liste della spesa a vantaggio di esigenze e criticità solvibili".

Sul fronte del Centrodestra, Mauro Di Bert (Progetto Fvg/Ar) si è detto convinto che "la delibera della Giunta può costituire una base su cui lavorare. I tempi sono stretti, ma dobbiamo produrre qualcosa di importante e ragionato". Il collega di partito Giuseppe Sibau, presidente della VI Commissione consiliare, ha citato, come primo apporto, "il delicato problema della banda ultralarga".

Giuseppe Nicoli (FI) ha invece parlato di "occasione importante in un quadro generale che può affermare il ruolo di una regione che ben si inserisce nell'Europa in grado di valorizzare le singole peculiarità. Un'opportunità per ribadire le potenzialità del Fvg, soprattutto su elementi strategici come le infrastrutture". Anche Claudio Giacomelli (FdI) ha definito fondamentare "la possibile di delineare una modalità pratica di lavoro: noi siamo pronti a lanciare idee su cui confrontarci e il presidente Zanin deve coordinare gli spunti, diventando ufficiale di collegamento con la Giunta".

Il capogruppo leghista Mauro Bordin (Lega), infine, ha concluso che "giocarci bene le carte a nostra diposizione è un dovere. Lo scenario è cambiato e il Governo Draghi offre alle Regioni la possibilità di essere protagoniste del loro futuro. Il documento della Giunta tocca i punti più sensibili per ripartire con forza. Le scelte, però, siano realistiche, evitando lungaggini burocratiche".