Tavolo permanente per la sicurezza sul lavoro

Via libera al confronto e monitoraggio settimanale sull’osservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e potenziamento dei controlli: l’incontro di stamani (via Skype) tra Cgil, Cisl, Uil di Trieste e il Prefetto Valerio Valenti segna l’avvio immediato - imposto dall’emergenza Coronavirus - di un coordinamento permanente tra gli attori responsabili della sicurezza dei lavoratori, tra cui il Prefetto e i Sindacati.

Sul tavolo, l’obiettivo comune e condiviso di vigilare sull’applicazione delle disposizioni previste, a tutela della salute dei lavoratori, non solo dalla legge 81 del 2008, ma anche dall’accordo, sottoscritto i giorni scorsi, da parti sociali, datoriali ed Esecutivo nazionale.

“Si tratta di un risultato estremamente positivo, che risponde alla necessità di creare una rete funzionale in un momento di grandissima preoccupazione per infondere sicurezza negli ambienti di lavoro", commentano il Prefetto e, per i Sindacati territoriali, Michele Piga, Luciano Bordin e Antonio Rodà.

In una fase di breve e medio periodo saranno prioritariamente individuate talune azioni– si legge in un comunicato congiunto – che puntano a tutelare i lavoratori, con particolare attenzione a quelli più esposti, come chi si occupa dell’assistenza alle persone e gli addetti alla distribuzione alimentare, figure professionali indispensabili e la cui incolumità va salvaguardata, così come quella delle persone che necessariamente ne sono a contatto.

L’incontro odierno ha, a questo proposito, evidenziato anche l’urgenza di vigilare e trovare pronte soluzioni alla carenza e difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, a partire dalle mascherine, e in tal senso le Organizzazioni sindacali hanno rappresentato al Prefetto l’esigenza di garantire il massimo grado di tutela per il personale sanitario che tanto si sta proficuamente prodigando a tutela della salute pubblica.

Quanto alle modalità operative dell’accordo raggiunto oggi, sarà costituito presso la Prefettura un punto unico di coordinamento, dove le organizzazioni sindacali e datoriali potranno far pervenire le segnalazioni su eventuali difformità rilevate rispetto alle norme vigenti sulla sicurezza di lavoratori ed, in generale, di tutti i cittadini. Un modello che parte da Trieste, ma che lo stesso Prefetto non esclude possa essere replicato come buona prassi anche agli altri territori del Friuli Venezia Giulia, partendo dal Tavolo di concertazione regionale già concordato.