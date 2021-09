Terremoto e modello Friuli, in Fvg l'ex sindaco di Amatrice

Il modello Friuli, con l'ampia delega affidata alla Regione e ai sindaci, è stato decisivo per la ricostruzione post terremoto dopo il 1976. Lo ha ricordato oggi il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, durante la visita istituzionale di Sergio Pirozzi, ex primo cittadino di Amatrice, la cittadina laziale devastata dal sisma del 2016.

Parlando a nome dell'intera assemblea legislativa, il presidente ha ricordato la battaglia - vinta - di ricostruire i paesi dov'erano e com'erano, riassumendo i tanti progetti portati a termine. A Gemona è ora al lavoro l'ultima gru impegnata nella ricostruzione del castello tardo-medievale, quasi un simbolo dell'intenso e complesso lavoro di restauro. Dal canto suo, l'ospite venuto dal Lazio - che ricopriva la carica di sindaco di Amatrice nei tragici giorni del terremoto in Centro Italia - ha voluto sottolineare l'essenziale aiuto fornito dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, contattata nottetempo dopo le scosse del 26 agosto e capace di realizzare rapidamente il cosiddetto ponte della rinascita, che ha consentito di raggiungere in modo più agevole le zone colpite.

Nel corso del cordiale colloquio istituzionale si è parlato anche di una legge approvata all'unanimità nel 2018 dal Consiglio regionale del Lazio, che dispone contributi finanziari importanti per i privati residenti in zone sismiche che intendono procedere all'adeguamento dei loro immobili. Una norma che potrebbe essere presa a modello anche da altre regioni che, come il Friuli Venezia Giulia, hanno già vissuto l'esperienza del terremoto e desiderano mettere in campo gli strumenti più adeguati di prevenzione.