Terremoto in Croazia, la vicinanza del Fvg

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza, dopo il violento sisma che nella tarda mattinata ha colpito la Croazia.

"Vicinanza al popolo croato per il forte terremoto di oggi che ha causato numerosi danni segnando una nuova dura prova per la popolazione - scrive il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga -. La Protezione Civile regionale è in stato di preallerta già pronta a partire per dare tutto il supporto necessario nelle zone maggiormente colpite dal sisma".

"Esprimo a nome di tutta l'Amministrazione regionale e mio personale la vicinanza al popolo croato chiamato ad affrontare un'ulteriore emergenza a seguito della forte scossa di terremoto che stamattina ha sconvolto Zagabria, i territori limitrofi e che è giunta con il suo carico di terrore fin nella nostra regione. Un pensiero particolare è volto alla comunità italiana in Croazia a cui va la nostra solidarietà e il nostro supporto e a tutte le famiglie che oggi in Croazia piangono morti, feriti e danni ingenti".

Queste le parole dell'assessore alle Autonomie locali e corregionali all'estero del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a poche ore dalla scossa di terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro nella zona di Zagabria, in Croazia, a una profondità di dieci chilometri.

"Il nostro pensiero va accanto alle popolazioni colpite dal terremoto che si è nuovamente abbattuto con violenza sulla Croazia, sommando sciagura a dolore in un tempo già segnato dalla pandemia". Lo dichiarano la deputata Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, espressione della comunità slovena in Italia.

La senatrice Rojc, contattando personalmente la rappresentanza diplomatica croata in Italia, ha espresso "cordoglio per le vittime e per le ferite alle città danneggiate. Auspico che possano arrivare al più presto gli aiuti nelle aree gravemente danneggiate".

"La solidarietà va innanzitutto alla popolazione colpita dal terremoto in Croazia, sempre vivo il ricordo del 1976 in Friuli, ci sia la giusta attenzione per strutture come la vicina centrale nucleare di Krsko", così Giorgio Cecco coordinatore regionale FVG del movimento ecologista FareAmbiente.

"La posizione sul nucleare di FareAmbiente nel non fermare la ricerca è nota, ma c’è sempre e come più volte evidenziato, la preoccupazione sulla sicurezza della centrale di Krsko, viste anche le continue attività sismiche – sottolinea Cecco - chiediamo che il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia si facciano parte attiva non solo per accordi bilaterali con la Slovenia in caso di allarme, ma anche per avere tutte le garanzie del caso e si spinga per trattare in un contesto unitario allargato con i paesi vicini tutta la strategia energetica".

"Tutta la mia vicinanza agli amici croati colpiti dal terremoto che, purtroppo, ha provocato crolli e, pare, anche vittime - scrive su Twitter il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna -. Anche la nostra Protezione civile è stata allertata. Pronti ad aiutare".

"La scossa violentissima di terremoto con epicentro in Croazia è stata avvertita in Fvg e parte d’Italia - scrive l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi -. Immagini drammatiche arrivano dalla vicina Croazia. Solidarietà al popolo e alle famiglie croate Mani giunte per un terribile evento che il Friuli ha conosciuto".

"Sono vicino agli amici della Croazia e a tutte le persone colpite da questo terremoto che aggrava una situazione già molto difficile a causa della pandemia. La Protezione Civile di Trieste è già allertata e farà la sua parte insieme alla Regione - conclude il sindaco del capoluogo regionale, Roberto Dipiazza -".