Terza ripartenza, Zanin incontra i vertici Finest

Una serie di incontri con i portatori d'interesse economici per mettere a fuoco le migliori strategie sulle quali incanalare i fondi del Pnrr in vista della ripartenza. È questo l'obiettivo di Piero Mauro Zanin, il presidente del Consiglio regionale che oggi a Pordenone ha avviato questo giro d'orizzonte - figlio del Tavolo sulla terza ripartenza e della risoluzione approvata nei mesi scorsi in aula - nella sede di Finest spa, la società finanziaria partecipata indirettamente dalla Regione che si occupa di promuovere l'internazionalizzazione delle aziende del Triveneto nei Paesi dell'Europa Centro orientale e Balcanica, in Russia e nei Paesi Csi, nel Baltico e nei Paesi Med.

Assieme al presidente della Spa, Alessandro Minon - che era accompagnato dal direttore Eros Goi e da Luisa Corbelletto, responsabile del progetto Sprint - Zanin ha approfondito gli spunti e le riflessioni che sono emersi nelle riunioni del Tavolo sulla terza ripartenza, linee guida che dovranno governare l'utilizzo dei fondi europei, statali e regionali.

"L'obiettivo - spiega il presidente del Consiglio regionale - è implementare la capacità del sistema produttivo di rispondere alla crisi innescata dalla pandemia immaginando già il Friuli Venezia Giulia del futuro. In accordo con l'amministrazione regionale - rende noto Zanin - ho in programma alcuni incontri bilaterali con gli enti economici, che poi convocherò al Tavolo per la terza ripartenza per fare sintesi e ricevere proposte concrete anche sul piano legislativo: la qualità delle leggi è un aspetto importante della terza ripartenza".