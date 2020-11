Tiziana Gibelli ci ripensa, 'non è il momento di lasciare'

A margine della conferenza stampa dedicata ai numeri di Pordenonelegge, l'assessore Tiziana Gibelli ha annunciato anche la sua decisione di non rimettere il mandato da assessore regionale. "Avevo detto da tempo che in questo periodo avrei rimesso il mio mandato, ma mi è stato fatto notare che adesso questa scelta potrebbe configurarsi come un atto di viltà, quindi resterò ancora per un po'. Prima o poi usciremo dalla pandemia e farò del mio meglio per non deludere la fiducia di chi conta su di me".