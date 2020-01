Todde a Martignacco, un patrimonio da tutelare

Il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessandra Todde ha fatto tappa a Martignacco, per incontrare i lavoratori dello stabilimento Safilo, per il quale l'azienda ha stabilito la chiusura, "mettendo a rischio i posti di 235 persone, in maggioranza donne", ha riferito Todde. "L’incontro, organizzato dai deputati Luca Sut e Sabrina De Carlo, entrambi colleghi del MoVimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia, si è tenuto nel Comune di Martignacco, alla presenza del Sindaco, dei sindaci dei comuni vicini e di diversi consiglieri regionali".

"I lavoratori e le istituzioni locali mi hanno rappresentato le proprie istanze, proposte e preoccupazioni in vista del tavolo di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico che si terrà il 16 gennaio. Ascoltare il territorio e le preoccupazioni dei lavoratori aiuta a comprendere concretamente la situazione e poter formulare soluzioni adeguate. Mi ha colpito non solo lo spessore, la dignità e la determinazione delle persone con cui ho parlato, ma anche l’impellente necessità di conservare il patrimonio di specializzazione che rende il nostro Made in Italy così speciale. Rientro a Roma fortemente determinata a cercare una soluzione che salvaguardi il livello occupazionale e la presenza dello stabilimento di Martignacco insieme con il prezioso patrimonio umano che rappresenta".