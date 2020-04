Tolmezzo, Bubisutti incontra la direttrice del carcere

"Questa mattina - riferisce l'onorevole Aurelia Bubisutti (Gruppo Lega - Salvini Premier) ho incontrato la dottoressa Irene Iannucci, direttore della Casa Circondariale di Tolmezzo: a oggi ci sono nove detenuti in isolamento preventivo da Covid-19. Il problema è sorto il 27 marzo, data in cui sono arrivati sette detenuti da Bologna: senza preavviso di trasferimento, sono stati visitati nella tenda della Protezione Civile per poi essere inseriti nella sezione comune. Uno di loro ha comunicato al personale sanitario di avere avuto contatti con dei detenuti a rischio Covid-19".

"Da qui la decisione di metterli in quarantena in spazi previsti per cinque persone; dai tamponi effettuati nei giorni successivi sono risultati positivi in cinque. Altri tamponi sono stati effettuati ieri, anche ad alcuni del personale dipendente della Casa Circondariale. Un’ulteriore notizia sconcertante è l’arrivo a breve di ulteriori tre detenuti dalle carceri di Nuoro, Voghera e Milano Bollate".

"Perché il Dipartimento amministrativo penitenziario del Ministero di Grazia e Giustizia ha imposto trasferimenti senza condividere le informazioni con le strutture che devono accogliere? E poi: la struttura che allontana i detenuti ha messo in campo tutti i protocolli previsti? Visto quanto accaduto a Tolmezzo direi sicuramente di no", continua Bubisutti.

"Ho visto la Direttrice preoccupata: il clima tra i detenuti è molto teso, in più si aggiunge la possibilità che arrivino altri detenuti da zone a rischio (a Tolmezzo non vi è alcun posto per ulteriori inserimenti) e che si ripeta un contesto simile a quello della casa di riposo di Paluzza, che vorremmo scongiurare. Mi pare evidente l’inadeguatezza dell’attuale Ministro della Giustizia, che non ha la consapevolezza di quello che accade nei suoi dipartimenti poco attenti alle realtà periferiche: porterò queste considerazioni nelle sedi opportune, a partire già da domani in cui sarò a Roma per i lavori parlamentari".

"Stiamo vivendo un momento delicato e difficile per tutti, in particolar modo nei luoghi in prima linea come le strutture sanitarie, le case per anziani e le carceri; il nostro dovere – come rappresentanti del territorio – è quello di avere tutte le informazioni necessarie per conoscere le situazioni di allarme, individuarne le criticità e mettere chi ha ruoli decisionali di fronte alle eventuali mancanze e responsabilità, con lo scopo di proteggere coloro che mai hanno smesso di lavorare, come la direttrice del Carcere di Tolmezzo e i dipendenti della struttura, presenti ogni santo giorno e che necessitano di tutti gli strumenti per la loro sicurezza", conclude Bubisutti. "Strumentalizzare la questione del Tribunale mi pare francamente fuori luogo e fuori tempo".