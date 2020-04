Tolmezzo, evitare un focolaio in carcere

"Il Governo deve garantire che l’improvviso trasferimento di cinque detenuti risultati positivi al coronavirus, non dia origine a un focolaio". E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, anche coordinatore del Friuli Venezia Giulia per il partito, che condanna il provvedimento che ha visto lo spostamento dal carcere di Bologna delle cinque persone. Poi continua: “Non si comprende perché il Ministero della giustizia abbia permesso il trasferimento, senza provvedere alle dovute misure per scongiurare dei contagi. Se fossero stati fatti dei tamponi prima dello spostamento, il penitenziario di Tolmezzo adesso non sarebbe in questa situazione di emergenza da arginare".

"Si rischia un focolaio in danno al personale di polizia penitenziaria, ai detenuti e all’intera comunità montana, che fino ad oggi era riuscita a contenere l’epidemia, registrando solo pochi casi. Si tratta, tra l’altro, di un provvedimento assunto senza una preventiva comunicazione all’ amministrazione regionale e comunale. A questo punto, chiediamo al governo, oltre i dovuti chiarimenti del caso, tutto il materiale necessario per scongiurare i contagi all’interno del penitenziario, in particolare, la possibilità di effettuare tamponi a tappeto" conclude Rizzetto.