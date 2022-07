Tolmezzo, teatro e cinema puntano sull'efficienza energetica

Ai giovani di Fridays For Future Carnia non è sfuggita la buona notizia dei consistenti finanziamenti in arrivo a Tolmezzo per il miglioramento dell’efficienza energetica di due capisaldi dell’offerta culturale del territorio montano: il Teatro comunale Luigi Candoni e il Nuovo Cinema David.

"All’interno degli 1,8 miliardi di euro del Piano nazionale ripresa e resilienza (cioè il piano predisposto dal Governo per gestire i fondi europei) destinati alla cultura e alle sue infrastrutture, sono stati assegnati circa 290 milioni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre così i consumi e le emissioni di Teatri, Cinema e Musei. E tra i 274 Cinema e 348 Teatri beneficiari a livello statale ci sono anche il Teatro Candoni e il David di Tolmezzo!", annuncia il post diffuso sui social dei giovani ambientalisti.

Si tratta di "una notizia non da poco, visto che Tolmezzo è tra i pochi centri del Friuli che sono stati selezionati e a cui ora spettano circa 185 mila euro per il Nuovo Cinema David e 250 mila euro per il Teatro Candoni. Una vittoria per la cultura cittadina e un’opportunità più che significativa per ridurre l’impatto ambientale di questi edifici!", commenta Fridays For Future Carnia, che ha attinto ai comunicati ufficiali del Governo per approfondire la problematica.

Agli emuli carnici di Greta Thunberg non è sfuggita l’occasione per… rilanciare, anche in considerazione del recente cambio della guardia alla guida dell’amministrazione comunale del capoluogo carnico: "Che sull’onda di questi fondi il Comune decida finalmente di implementare i punti della Dichiarazione di Emergenza Climatica (che ha firmato nel 2019)?".