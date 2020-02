Tommaso Cerno passa al gruppo Misto

Il giornalista udinese Tommaso Cerno continua a far parlare di sé. Dopo l’annuncio della sua uscita dal Partito Democratico, infatti, il senatore friulano sembrava deciso a riabbracciare il suo ‘vecchio’ condottiero Matteo Renzi, ora leader di Italia Viva. Il 18 febbraio, infatti, Cerno aveva dichiarato: “È prescritta la mia appartenenza al Pd. Il progetto dem non corrisponde alla mia visione del paese di domani”.

Una scelta che aveva suscitato non poche polemiche, nel Pd friulano ma soprattutto in quello milanese, dal momento che il giornalista era stato eletto a Palazzo Madama proprio nella circoscrizione meneghina, in uno dei seggi ‘blindati’. Oggi, l’ulteriore svolta: Cerno non si è iscritto nelle fila di Italia Viva, ma passerà al gruppo Misto. La notizia, rilanciata da Repubblica, è stata confermata dalla capogruppo Loredana De Petris. Alla base della decisione, secondo i rumor, ci sarebbero alcuni dissapori con Renzi che, a detta del senatore friulano, non avrebbe mantenuto gli impegni presi.