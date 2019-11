Toninelli fa tappa a Pordenone

“Il senatore Danilo Toninelli, sabato prossimo a Pordenone, incontrerà la cittadinanza per un confronto sull’esperienza di Governo del MoVimento 5 Stelle”. Ad annunciarlo, il portavoce pentastellato a Montecitorio Luca Sut, al banco dei relatori in Sala Degan a partire dalle 10 di sabato 23 novembre, nella Biblioteca comunale del capoluogo friulano. Assieme a lui, la collega alla Camera Sabrina De Carlo, il consigliere regionale Mauro Capozzella e i comunali Samuele Stefanoni e Mara Turani.

“Un’occasione di incontro e scambio con la nostra comunità – dichiara Sut – che rinsalda quel filo diretto con la base civica, da sempre segno distintivo della nostra identità, a cui mai rinunceremo. Non vogliamo chiuderci nei Palazzi, ma nelle istituzioni rappresentare il cambiamento che vogliamo – chiosa il Portavoce, per poi aggiunge: “Il M5S è un laboratorio politico in costante evoluzione. Da quasi un anno e mezzo vive le esperienze di maggioranza parlamentare e di Governo che hanno, fisiologicamente, determinato una nuova dimensione, dove il passato del MoVimento va stratificandosi con le consapevolezze e la maturità del presente, in un continuo divenire che guarda a prospettive future".

"Mentre Sabrina De Carlo affronterà i temi dell’immigrazione - illustra il Portavoce alla Camera - il mio intervento affronterà quelli ambientali, nel passaggio dal primo al secondo Esecutivo Conte. In esso - chiosa - abbiamo riportato il nuovo paradigma proposto in fatto di Energia, gestione dei rifiuti, sistema dei trasporti e riconversione del tessuto produttivo. Dalle piccole azioni del quotidiano di ciascuno di noi fino alle condotte delle imprese, continueremo a favorire la transizione verso una nuova coscienza ambientale, fedelmente a quanto riportato ai punti 7 e 9 del programma presentato al Paese”.