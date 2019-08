Torna la Summer School per amministratori locali

Giunta alla terza edizione, torna anche quest’anno la Summer School rivolta agli amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino per offrire loro un'importante opportunità formativa sui temi dello sviluppo integrato del territorio e della progettazione europea. Partita nel 2017, la settimana di formazione per Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali si è consolidata ormai come un vero e proprio appuntamento di crescita delle competenze e di scambio di esperienze tra amministratori locali, finalizzato ad acquisire non solo conoscenza e dimestichezza nella pianificazione e progettazione strategica di area vasta, ma anche ad impostare progetti in partenariato tramite fondi europei - o con altre risorse nell'ambito delle politiche internazionali, nazionali, regionali - comprendendo l’evoluzione dei programmi UE quali opportunità per lo sviluppo locale.

Fornendo un quadro di conoscenze e offrendo strumenti concettuali, ogni giornata prevede un’alternanza di relazioni e lavori di gruppo con un momento conclusivo dedicato a fare una sintesi condivisa dei concetti chiave acquisiti. Tra i relatori, di altissimo livello, figurano Alberto Bramanti ed Edoardo Croci dell’Università Bocconi di Milano, Paolo Rosso dell’OCSE di Trento, Ivan Curzolo e Vanessa Sanson, di Informest, Stefano Minisini di Eupragma e Mauro Bonaretti, Consigliere della Corte dei Conti. E’ previsto anche un pomeriggio di outdoor per sperimentare la dimensione relazionale del “fare squadra” in vista di un obiettivo comune.

Non a caso, proprio nel corso dell’ultima giornata, oltre al momento della consegna dei diplomi ai partecipanti a cui sarà presente l’Assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, è prevista una tavola rotonda estesa a tutti partecipanti delle precedenti edizioni per presentare il progetto di una “smart community”. Gli Amministratori locali sono chiamati a dare vita alla “comunità di pratica”, stabile e riconoscibile dedicata a facilitare la definizione di politiche ed interventi di sviluppo locale da concretizzare sul proprio territorio. L’obiettivo è quello di coinvolgere ogni anno nuovi Amministratori interessati a generare una competenza diffusa sul territorio per creare una rete che dia impulso allo sviluppo locale.

La Summer School non si esaurisce in una esperienza, per quanto intensiva, di formazione estiva, ma è un progetto che offre agli Amministratori partecipanti seminari tematici e visite studio nel corso dell’anno approfondendo i temi ritenuti “driver” dello sviluppo locale (es. turismo, commercio e valorizzazione ambientale).

La Summer School è organizzata da Aiccre Fvg, Anci Fvg Informest ed Ocse e prevede un massimo di 26 partecipanti da Comuni della Regione Fvg e in quota parte di Veneto e Trentino la cui partecipazione è subordinata a selezione tramite bando.