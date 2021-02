Tornano a riunirsi le Commissioni programmi

Finita la maratona d'Aula per l'approvazione del disegno di legge SviluppoImpresa, le Commissioni consiliari si riprendono i loro spazi e tornano a riunirsi, tra modalità telematica e in presenza. Alessandro Basso (FdI) ha riunito a distanza la I Commissione per martedì prossimo, 9 febbraio, per affrontare il ddl 120 che intende modificare la legge regionale 14/2015 contenente disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale (Por) che ha per obiettivo investimenti per la crescita e l'occupazione negli anni 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr).

La mattina proseguirà con l'esamina di due rapporti 2020 della Corte dei Conti - Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, entrambi sul coordinamento della finanza pubblica regionale. Il primo amplia la parte già affrontata un anno fa quanto ad autonomie locali della Regione, soggetti e relazioni organizzative, organismi societari partecipati dagli enti locali, aggiungendo altre tre parti dedicate, rispettivamente, alla gestione unitaria regionale dei servizi di trasporto pubblico locale, alla disciplina contabile armonizzata e alla relazione 2019 dei controlli interni dell'Amministrazione regionale. Il secondo rapporto, invece, è inerente il monitoraggio sul costo del lavoro nel comparto unico regionale.

Al pomeriggio, dalle 14.30, linea web a disposizione per il presidente della V Commissione, Diego Bernardis (Lega), che ha chiamato a raccolta il gruppo di lavoro per gli approfondimenti sulla proposta di legge 59 riguardante la partecipazione democratica al processo legislativo e le modalità di relazione tra i portatori di interessi particolari e gli organi decisionali della Regione.

Sono emersi già diversi temi che il gruppo, di cui fanno parte anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e l'assessore delegato ai rapporti con il Cr, Pierpaolo Roberti, intende esaminare per arrivare alla redazione di una normativa condivisa sulla partecipazione popolare nell'iter delle leggi e sulla rappresentanza istituzionale degli interessi.

Il giorno dopo, alle 10, occuperanno invece gli spazi dell'Aula i componenti della IV Commissione presieduta da Mara Piccin (FI) perché incontreranno il primo firmatario della petizione con cui, a fine luglio scorso, 263 cittadini hanno chiesto un intervento al Consiglio regionale affinché sia realizzata una rotatoria in località Rivatte, in Comune di Fiume Veneto, con l'intento di far ridurre il rischio di incidenti provocati dall'alta velocità nel tratto dell'ex strada provinciale 21 che porta da San Vito al Tagliamento alla frazione di Bannia, a Fiume Veneto.

Parentesi, in settimana, anche per i capigruppo. Il presidente Zanin li incontrerà giovedì 11, per stabilire gli ordini del giorno delle sedute d'Aula già calendarizzate per il 17 e il 18 febbraio. L'intenzione è, in particolare, di inserire le interrogazioni dei consiglieri alla Giunta e le mozioni che non sono state evase nell'ultima sessione.