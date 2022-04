Tornano le celebrazioni in piazza per il 25 aprile

Anche in Fvg, nonostante il meteo, si è tornati in piazza oggi per celebrare il 25 aprile, il 77esimo anniversario della Liberazione, dopo due anni di manifestazioni condizionate dal Covid. E in tanti hanno deciso di partecipare in un'occasione che, complice l'invasione dell'Ucraina, ha assunto significati particolari, creando anche polemiche e divisioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, alla presenza delle massime cariche dello Stato e autorità. Il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro e poi osservato un minuto di raccoglimento, prima di trasferirsi ad Acerra, dove ha reso omaggio alla resistenza della popolazione campana. Ma non sono mancati i riferimenti all'attuale situazione internazionale: "Nelle prime ore del 24 febbraio siamo stati tutti raggiunti dalla notizia che le Forze armate russe avevano invaso l'Ucraina, entrando nel suo territorio. Come tutti, quel giorno, ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza, di indignazione. A questi sentimenti si è subito affiancato il pensiero agli ucraini svegliati dalle bombe. E, pensando a loro, mi sono venute in mente queste parole: Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Sappiamo tutti da dove sono tratte queste parole. Sono le prime di Bella ciao", ha detto il Capo dello Stato (nel video, il suo discorso completo).

"Questo tornare indietro della storia rappresenta un pericolo non soltanto per l'Ucraina ma per tutti gli europei. Avvertiamo l'esigenza di fermare subito, con determinazione, questa deriva di guerra prima che possa ulteriormente disarticolare la convivenza internazionale, prima che possa tragicamente estendersi. Questo è il percorso per la pace, per ripristinarla; perché possa tornare ad essere il cardine della vita d'Europa. Per questo diciamo convintamente: viva la libertà, ovunque. Particolarmente ove sia minacciata o conculcata".

IN REGIONE. "Quest'anno la commemorazione alla Risiera di San Sabba ha un significato particolare perché quanto sta accadendo in Ucraina è il segno che purtroppo la difesa della democrazia deve ancora trovare dei difensori e non va data per scontata", ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine della cerimonia, rilevando con rammarico che "anche oggi qualcuno manifesta e vede la festa della Liberazione come una sorta di divisione quando, invece, dovrebbe essere una festa di unità del Paese tutto".

Nel corso della cerimonia, con numeri di partecipazione che hanno ripreso quelli del periodo pre pandemia, è stata deposta una corona d'alloro congiunta della Regione, del Prefetto e commissario di Governo e del Comune di Trieste e un'altra corona congiunta dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, Sgonico e San Dorligo della Valle/Dolina. Accanto alle autorità locali con i rispettivi gonfaloni, ha partecipato il picchetto del Reggimento Lancieri di Novara V e con i rappresentanti e i labari di vari gruppi, enti e delle Associazioni dei volontari della Libertà, dei Caduti, delle Associazioni combattentistiche e d'arma, dei sindacati e del Comitato internazionale del Lager nazista della Risiera di San Sabba. Presente anche la bandiera della Brigata Ebraica che, nella VIII Armata dell'Esercito Britannico, contribuì alla liberazione.

Questa mattina a Monfalcone l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha rappresentato la Regione alla celebrazione che si è aperta in piazza Unità d'Italia con la posa della corona in onore dei 236 caduti, mentre l'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli è intervenuta a Pordenone per l'evento in occasione del 25 aprile al Monumento ai Caduti di piazzale Ellero dei Mille. Autorità civili e militari, tra lo schieramento del picchetto onore, quello degli emblemi delle associazioni d’arma e combattentistiche e l’esecuzione dei brani della Filarmonica di Pordenone, hanno presenziato all’alzabandiera e alla deposizione della corona.

La commemorazione è stata introdotta dal sindaco Alessandro Ciriani che in un eloquente discorso ha ricordato come "la storia, magistra vitae, ha bisogno di discenti attenti e non smemorati, perché dimenticare la storia troppo sovente significa ripetere gli stessi errori... per cui va evocato il valore di grandi conquiste. Il 25 aprile rappresenta per tutti noi una data di rigenerazione, di affermazione dei valori di libertà, di riscatto morale e civile, e ci ricorda l’impegno di tutte le forze che contribuirono alla Liberazione, al valore della pace che ancora oggi guidano la nostra comunità".

"Le cronache di questi giorni che riportano le immagini strazianti dell’Ucraina, il contesto geopolitico che si sta delineando, i conflitti che insanguinano altre parti del mondo, le dittature e le satrapie che schiacciano intere nazioni relegate ancora oggi nel buio del totalitarismo, delle persecuzioni politiche, di una visione del mondo inaccettabile secondo i canoni ormai consolidati del mondo occidentale, così come sono germogliati e radicati dal 1945 in poi, non permettono più di girare la testa dall’altra parte…”.

Sono seguiti gli interventi del presidente dell’Anpi provinciale Loris Parpinel che si è soffermato sui valori della resistenza e di Guglielmo Cevolin. Si è poi formato il corteo diretto ai giardini del Centro studi in piazza Maestri del Lavori dove sono state posate altre due corone; al cippo dei deportati e alla lapide in memoria di Terzo Drusin nell’atrio di Cinemazero.

Dopo la santa messa in Duomo, la giornata di festa è proseguita in Sala consiliare per la consegna dei premi San Marco su iniziativa della Pro Pordenone retta dal presidente Giuseppe Pedicini.

A Udine tantissimi giovani in piazza Libertà e nel lungo corteo che, aperto dai gonfaloni, ha scandito le tappe della manifestazione, partendo da piazza I Maggio per poi arrivare al monumento alla Resistenza di piazzale XXIV Luglio. Una celebrazione che ha parlato molto al femminile, con l’intervento di Natalia Marino che, in rappresentanza dell’Anpi nazionale, ha invocato con forza la pace in Ucraina, e di tre studentesse che hanno letto le motivazioni per cui le città di Udine, Cividale e Tolmezzo sono state insignite delle medaglie al valore militare in memoria della Resistenza.

Il corteo è stato nuovamente salutato dai garofani rossi, lanciati dalla finestra di via Poscolle: una festosa tradizione iniziata e portata avanti da Guido Tavagnacco e Liliana Tonero e che quest'anno i loro giovanissimi pronipoti hanno voluto rinnovare, per mantenere viva la memoria e il valore del 25 aprile.

Poi la festa si è spostata al Parco Moretti per un Pic-nic partigiano, la nuova iniziativa proposta dall'Anpi per trascorrere un momento conviviale.

I COMMENTI. "La liberazione, ora come allora, deve essere associata alla verità, alla giustizia e alla sicurezza, indispensabili per la libertà, la convivenza civile e la pace. Quest'ultima, però, non deve essere conquistata con le armi" ha detto il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, prendendo parte alle celebrazioni del 25 aprile dedicate alla liberazione italiana dal nazifascismo svoltesi a Codroipo e Udine. Le nubi minacciose, accompagnate da pioggia a trattati, non sono riuscite a scalfire lo spirito della festa e davvero tanti sono stati i partecipanti e i momenti di riflessione.

"Con questa manifestazione, intendiamo ricordare e onrare i caduti di tutte le guerre e il sacrificio di chi ha dato la vita per difendere valori come libertà, pace e democrazia", ha detto il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, parlando alle autorità civili, religiose e militari presenti all'alzabandiera e alla deposizione di una corona d'alloro al monumento ai Caduti di via IV Novembre.

Una festa molto attesa dall'associazione che rappresenta i partigiani d'Italia, l'Anpi, "ma è impossibile rallegrarsi nel profondo perché la guerra di aggressione all'Ucraina ha travolto tutto, l'invasione russa ci ha respinto prepotentemente indietro nel tempo, al secolo scorso", ha invece evidenziato a Udine Natalia Marino, del comitato nazionale Anpi, davanti al Tempietto ai caduti di piazza Libertà dove è stata parimenti depositata dalle autorità locali e regionali una corona d'alloro.

"Ciascuno porta la bandiera della propria coscienza; i simboli che rappresentano solo una parte sono inutili a una festa di popolo, in una giornata come questa, dove il cittadino rappresenta la bandiera dell'umanità che deve guardare ai valori fondamentali per il progresso e lo sviluppo", ha affermato ancora Zanin.

Riallacciandosi, poi, alle affermazioni del presidente Sergio Mattarella, a detta del quale resistenza è opporsi all'invasione con armi o senza, Zanin non si è sottratto dal ribadire il suo pensiero, ovvero che "pace non vuol dire essere remissivi, in questo Mattarella ha ragione, però bisogna anche porsi la domanda se per ottenerla si devono per forza utilizzare le armi: io credo di no. Ci sono stati esempi di chi ha saputo rifiutarle, allora anche per questi avvenimenti che stiamo vivendo in Europa dobbiamo trovare il coraggio di dire che, se vogliamo la pace, questa non deve avvenire per mano armata".

Il corteo che si è mosso da piazza Libertà al monumento alla Resistenza, in piazzale XXVI luglio, dove erano attesi gli interventi di chiusura della cerimonia, percorrendo via Poscolle è stato al centro di un lancio di garofani rossi da una finestra all'altezza del civico 67 da cui sventolava anche il tricolore. Il gesto ha fatto fermare l'intero corteo e il Coro popolare della Resistenza ha intonato a gran voce "Bella ciao".

"Oggi è la festa di ha combattuto e combatte per ottenere libertà e democrazia, che oggi diamo per scontate e che invece alle porte dell'Europa non sono affatto scontate". Lo ha detto oggi a Trieste la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, partecipando alla cerimonia per il 25 Aprile al monumento nazionale della Risiera di San Sabba. "Senza libertà non c'è pace - ha aggiunto la parlamentare - ma solo il silenzio che segue l'annientamento delle identità e delle diversità. Perciò ritroviamo l'unità della Resistenza, sapendo che dove non ci sono libertà e pluralismo democratico ci sono oppressione e pensiero unico, nazionalismo e aggressione a individui e popoli".

"La libertà è il bene più prezioso conquistato dalla Resistenza - ha sottolineato Serracchiani - presupposto dell'esercizio di tutti i diritti e base imprescindibile della democrazia. I partigiani, ognuno con i loro diversi ideali politici, erano uniti dalla lotta - ha concluso - per scacciare l'invasore nazista e abbattere il fascismo".

“Un 25 aprile fuori dall’ordinario, quello che commemoriamo quest’anno, finalmente in presenza. Fuori dall’ordinario perché cade in una contingenza storica che vede un popolo che una mattina si è svegliato trovando l’invasore in casa propria. La Resistenza di oggi è la Resistenza ucraina, e oggi come allora non essere indifferenti ma prendere posizione è obbligatorio. Prendere posizione a favore della libertà e della democrazia, contro i deliri neo-zaristi e le folli rivendicazioni di un autocrate. Neneisti e pacifisti dell'ultima ora si convincano che la loro posizione conduce alla resa, non alla vittoria della libertà contro l'oppressore, e prendano atto che la pace è un fine, non il mezzo", scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas.

"E proprio in questo 25 aprile celebriamo anche la stra-vittoria di Macron e la netta sconfitta non solo della sua avversaria filo-russa, ma dell’internazionale lepenista, orbaniana, trumpiana. Ha vinto l’europeismo, ha vinto chi ha riconosciuto il ruolo fondamentale delle istituzioni continentali, soprattutto in questi due anni. Un’Europa che ha certo limiti, ma che resta un baluardo per il presente e il futuro, con buona pace di sovranisti e populisti", prosegue il senatore azzurro.

"E allora buon 25 aprile a tutti gli italiani. Perché di tutti è questa festa. La nostra Resistenza vide combattere insieme cattolici, comunisti, socialisti, azionisti, liberali, monarchici. Non erano di una parte sola, ma erano tutti dalla stessa parte: la libertà. Poi certa sinistra si è appropriata con arroganza di questa ricorrenza, incontrando la miope accettazione degli altri. Un doppio errore che ha indebolito il senso e il significato di una celebrazione che è patrimonio costitutivo della nostra Repubblica grazie all’apporto delle migliori tradizioni politiche italiane".

"Il 25 aprile rappresenta un momento inviolabile di ricordo, il ricordo di un giorno in cui grazie al coraggio e al sacrificio di tanti giovani, donne e uomini del territorio per conquistare una società migliore, libera e senza dittature, vinse la Resistenza e la libertà. E oggi il pensiero non può che rivolgersi anche al popolo ucraino che sta resistendo alla feroce e assurda invasione russa, alla loro lotta per la libertà", afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti in occasione della celebrazione della Liberazione dal nazifascismo.

"Il valore del sacrificio e gli ideali di giustizia e libertà che hanno accompagnato la liberazione dall'oppressione nazifascista sono ancora un vivo esempio da cui ispirarsi per costruire una democrazia migliore. E nel solco di questo enorme esempio, il popolo italiano oggi è ancora più vicino a quello ucraino".

"I valori della Resistenza sono alla base della nostra Repubblica e devono impegnare la nostra società. Come dimostrano questi mesi di guerra in Europa, non dobbiamo darli per acquisiti, dobbiamo promuoverli e rinnovarli ogni giorno. Dobbiamo difenderli". Lo ha detto oggi la segretaria del Pd provinciale di Trieste Caterina Conti, partecipando alla cerimonia del 25 Aprile alla Risiera di San Sabba. In rappresentanza del Pd, Roberto Decarli ha partecipato stamane alle cerimonie che si sono tenute nei rioni del capoluogo, a Servola e a Coloncovez.

"La pace e la libertà sono state conquistate a prezzo delle vite dei partigiani in armi - ha spiegato l'esponente del Pd - in una lotta di liberazione animata da una parte minoritaria ma che ha incarnato le aspirazioni profonde del popolo italiano. Le nuove generazioni devono sapere e noi dobbiamo ricordarlo che nell’ora della decisione non tutti furono antifascisti, non tutti scelsero di impugnare le armi e lottare, non molti accettarono di pagare il prezzo della vita per difendere la libertà e la democrazia, ma senza quella lotta il nostro Paese e l’Europa oggi non sarebbero un'area di democrazia e diritti".

"Ecco perché la partecipazione alla vita politica - ha spiegato Conti - non è solo un diritto civico, ma anche un dono che deriva da quella lotta che ha garantito oltre settant’anni di pace in Italia e in Europa. Viva la lotta partigiana, viva la libertà, viva la democrazia, viva la pace, viva il 25 Aprile!".