Torviscosa, resta il nodo sul nuovo sindaco

A Torviscosa è destinata a continuare almeno per un altro mese e mezzo l’attesa per capire se il sindaco Marco Turco continuerà a rimanere in carica o se sarà sostituito da Enrico Monticolo.

Alle elezioni amministrative del 4-5 ottobre 2021 entrambi i candidati avevano ottenuto 544 voti ciascuno e solo per una questione anagrafica Turco aveva avuto la meglio, perché più giovane di tre mesi rispetto a Monticolo.

Oggi in Regione a Udine sono state ricontate tutte le schede in seguito al pronunciamento del Tar che aveva accolto il ricorso presentato da Monticolo. I numeri rimangono gli stessi rilevati allora dai presidenti dei tre seggi elettorali. Ora la Regione passerà tutta la documentazione al Tar. L’udienza è prevista per il 23 febbraio.