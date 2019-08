Tpl Fvg, bene la conclusione del contenzioso

La notizia della conclusione del lungo contenzioso che ha interessato l’affidamento del servizio del Trasporto Pubblico Locale su gomma con la conferma dell’aggiudicazione alla Società Tpl Fvg Scarl, che raggruppa le quattro Aziende del trasporto pubblico locale oggi operanti in Regione, va accolta in termini positivi, a prescindere dall’appartenenza politica. Un risultato segno tangibile della Specialità che rappresenta l’elemento unificante di questa Regione. Questo il commento dei consiglieri regionali Mauro Di Bert, Edy Morandini, Emanuele Zanon e Giuseppe Sibau del gruppo Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar. "Al di là del dato tecnico si tratta della conclusione di un percorso sostenuto dal centrodestra oggi al governo della regione anche quando sedeva nei banchi dell'opposizione".

"Un percorso il cui esito non rappresenta il momento finale ma l’inizio di un nuovo quadro organizzativo che, valorizzando le partecipazioni degli Enti Locali negli assetti societari, si configura come un’operazione strategica per l’economia e lo sviluppo del territorio. Le Aziende escono estremamente rafforzate da questo esito e la prospettiva non può che essere quella di un’ulteriore integrazione tra le stesse nella prospettiva di un incremento dei servizi e di un’attenzione ai singoli territori", si legge ancora nella nota.

"Diventa ora importante procedere con una valutazione comune nella sede più propria, il Consiglio Regionale, per veder esplicitato nella necessaria articolazione l’effettivo impatto dell’avvio dei nuovi servizi, coinvolgendo in prima battuta la competente commissione consiliare. Torna utile ricordare che l’ultimo intervento del consiglio regionale su questo tema è stata l’approvazione all’unanimità, nel contesto della legge regionale n. 37 del 10 novembre 2017, della norma che ha definito il percorso per la massima valorizzazione delle partecipazioni degli Enti Locali al sistema del trasporto regionale", concludono da Progetto Fvg.