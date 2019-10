Tpl Fvg, al via l'ascolto delle esigenze del territorio

L’assessore regionale ai Trasporti Graziano Pizzimenti (nella foto), intervenendo nei giorni scorsi in commissione consiliare competente, ha posto in evidenza che si tratta della prima gara a bacino unico regionale che sia giunta a termine e che sostanzialmente si è ottenuto un risparmio per la Regione di oltre 13 milioni di euro l’anno con inoltre un 7% di servizi in più, consistenti in oltre 3 milioni di km, per migliorare i servizi urbani ed extraurbani e collegare più efficacemente i territori tra loro e ai centri ove sono localizzati i principali servizi. Precisa che questi risparmi consentiranno di migliorare la qualità del servizio, già elevata a fronte del rinnovo costante del parco rotabile, avviando anche un miglioramento dell’informazione ai viaggiatori e della intermodalità.

Pizzimenti ha rilevato che il nuovo contratto sarà sottoscritto in tempi brevi e i servizi relativi saranno avviati entro i sei mesi successivi. Nel contempo verrà sviluppata una fase di interlocuzione con il territorio per condividere con gli enti locali la definizione in termini operativi dei nuovi servizi che saranno attivati grazie all’offerta migliorativa. Ha sottolineato che a partire da novembre, saranno avviati incontri con Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Monfalcone e i rispettivi comuni di cintura, con i territori montani e pedemontani e con quelli della media e bassa pianura oltre che della fascia costiera, proprio per focalizzare le rispettive esigenze. Ha poi posto l’accento sulla previsione di ulteriori azioni che riguardano, tra l’altro, la definizione del programma di esercizio, compresi i chilometri aggiuntivi offerti, e del sistema di monitoraggio, la messa in esercizio del parco autobus, la condivisione delle campagne pubblicitarie e il nuovo sistema tariffario.