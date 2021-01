Tra giallo, arancione e rosso scuro, la rabbia di Fedriga

Il governatore Massimiliano Fedriga ha affidato a una diretta Facebook il suo punto della situazione, tra fasce di rischio, vaccini e crisi di Governo.

Una dura critica è nuovamente arrivata alla decisione dell’Europa di indicare il Fvg tra le regioni ‘rosso scuro’, ovvero quelle a più alta fascia di rischio. Fedriga ha ricordato che “il parametro scelto è unicamente quello dell’incidenza ogni 100mila abitanti, che penalizza chi, come la nostra regione, esegue più tamponi”.

Non è mancata, poi, un’ulteriore presa di posizione rispetto alla mappa del rischio italiana. “Non sappiamo ancora se la prossima settimana saremo in fascia gialla o arancione”, ha detto Fedriga, sottolineando come la decisione spetti al ministero della Salute. Anche qui, non è mancato un j’accuse all’opposizione: “Parlare male del Fvg non fa bene ai cittadini della nostra regione”, ha detto Fedriga, rivolto al centrosinistra.

Forte preoccupazione è stata poi espressa per i tagli nelle forniture dei vaccini, che impediscono di raggiungere in breve tempo una quota importante di persone immunizzate e, di conseguenza, consentire una vera ripresa dell’economia. “Sono stato accusato per la didattica a distanza. Tutti vorremmo i ragazzi a scuola. Ma a inizio gennaio la situazione sanitaria era particolarmente pesante: ci siamo mossi per salvaguardare la salute di docenti, personale, studenti e famiglie”, ha detto Fedriga, ricordando la battaglia dei ricorsi al Tar e la riapertura delle superiori dall’1 febbraio al 50%.

In merito allo scontro con il ministro Azzolina, “che ci ha accusato di essere quelli che vogliono fare gli aperitivi, ricordo che c’è gente che mangia tenendo aperti i bar, le palestre, i cinema o i teatri. La scuola è una priorità, ma anche il lavoro è un diritto fondamentale. A Roma stanno chiedendo sacrifici, noi stiamo facendo pressioni perché arrivino veri ristori. Tutte le regioni, anche quelle guidate dal centrosinistra, hanno detto che così non si può andare avanti”.

“La situazione nazionale? Oggettivamente fa rabbrividire. C’è gente che pensa di andare a recuperare ‘responsabili’, mentre da anni sentiamo dire che è una vergogna andare alle elezioni... Noi, in Fvg, ce la stiamo mettendo tutta, con i nostri limiti. Non siamo persone che non sbagliano mai, ma facciamo del nostro meglio. E devo dire grazie a tutto il personale sanitario, che ogni giorno s’impegna per dare la migliore risposta possibile ai cittadini”.

“Basta con le polemiche strumentali, ma basta anche a chi dice che non si può criticare quando le cose non funzionano. Io non ho mai preso una posizione strumentale, ma quando le cose andavano corrette l’ho preteso, perché i cittadini del Fvg non sono schiavi di nessuno e meritano risposte. Chiedono onestà intellettuale e di lavorare per il bene collettivo. E il Fvg lo ha dimostrato nella sua storia e lo continua a dimostrare. Io chiedo questa responsabilità, non quella di chi cerca una poltrona, ma di una classe politica che risponda alla gente e faccia gli interessi collettivi”, ha concluso Fedriga.