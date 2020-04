Traffico e incidenti in calo, contributo delle assicurazioni

Auto ferme, traffico in calo, conseguente diminuzione dei sinistri: ne deriva un involontario beneficio per le compagnie assicuratrici che dovranno liquidare molti meno danni. Nascono da questa considerazione due emendamenti al decreto Cura Italia che impongono alle compagnie assicuratrici un contributo di solidarietà presentati dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

Il primo prevede l'erogazione a favore degli intestatari di una polizza RC Auto o moto di un voucher pari ad una mensilità del premio pagato da poter essere utilizzato per il rinnovo della polizza; il secondo prevede la creazione di un fondo di indennizzo per il pagamento degli affitti a favore dei commercianti costretti alla chiusura dei negozi, finanziato con il contributo da parte delle compagnie assicuratrici di 30 euro per ogni polizza emessa.

"Nessun intento punitivo, ma in un momento così difficile per il Paese è giusto che chi, tra i soggetti economici, è in grado di dare un contributo fattivo a favore di chi sta subendo pesantemente le conseguenze dell'epidemia lo faccia, come del resto alcune compagnie stanno già facendo", spiega Novelli.

"E' di tutta evidenza che le limitazioni agli spostamenti individuali hanno provocato un crollo del traffico, stimato da City Analytics – la mappa di mobilità sviluppata da Enel X – in circa il 56% a livello regionale rispetto a gennaio scorso, di poco sotto la media nazionale; è ragionevole pensare che a ciò consegua una diminuzione dei sinistri. Da qui la proposta di richiedere alle compagnie assicuratrici, che involontariamente trarranno un beneficio da questa drammatica contingenza, una compartecipazione, sia essa sotto forma di un voucher ai clienti, oppure di un contributo di circa un miliardo per finanziare un 'fondo affitti' per i commercianti", conclude Novelli.

L'ammontare del contributo è dato dalla quota di 30 euro a polizza moltiplicato per i circa 35milioni di polizze emesse, così come emerge dall'ultima relazione di Ivass.