Trasformare le caserme dismesse in scuole

Trasformare alcune caserme dismesse in scuole per consentire agli studenti del FVG di poter tornare in classe insieme, senza turni e in sicurezza. A proporlo il deputato di Forza Italia Roberto Novelli. “A settembre i bambini e i ragazzi devono tornare a scuola. In special modo per materne ed elementari è necessario trovare soluzioni in grado di conciliare le esigenze sanitarie con quelle dello sviluppo socio-relazionale dei bambini e quelle dei genitori", spiega Novelli.

"La task force del ministero dell’Istruzione ha proposto patti territoriali per trovare nuovi spazi in vista del prossimo anno scolastico: bene, la nostra regione ha circa 400 caserme dismesse. Alcune di queste, quelle che necessitano di minori lavori, nel corso dei mesi estivi potrebbero essere trasformate temporaneamente in scuole: messa in sicurezza, adeguamento degli spazi, impianti di riscaldamento a pompe di calore, arredi. Abbiamo l’opportunità di far tornare a scuola gli alunni, in sicurezza e senza assurdi turni che metterebbero in seria difficoltà le famiglie e nuocerebbero allo sviluppo dei bambini, come hanno fatto notare alcuni esperti. Mentre in molti paesi europei le scuole stanno progressivamente ripartendo, il ministro Azzolina ammette di non essere in grado di pianificare neanche da qui a quattro mesi. Le caserme, come anche altri spazi dismessi, possono rappresentare una soluzione, almeno per il Fvg: cogliamo l’occasione per essere un esempio positivo a livello nazionale”, conclude Novelli.