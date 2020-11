Trasporto locale, sbloccati 18,2 milioni per il Fvg

Sbloccate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse arretrate relative al contributo dello Stato per il contratto del trasporto pubblico locale delle Regioni a statuto speciale.

L’intesa per l'anticipazione dell'80% delle risorse relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è stata raggiunta in Conferenza Unificata: si tratta di 82 milioni di euro destinati alle Regioni a statuto speciale che erano bloccati da tempo per una serie di ragioni operative.

“In questa fase di grande difficoltà finanziarie per il trasporto pubblico locale – afferma la Ministra Paola De Micheli – siamo riusciti a rendere disponibili risorse fondamentali bloccate da troppo tempo. I fondi per il finanziamento dei contratti sono una risposta alle istanze dei lavoratori del settore e un impulso a quel miglioramento organizzativo a cui siamo tutti chiamati dalla contingenza in cui ci troviamo, segnata dall’emergenza sanitaria”.

"In una situazione di forte difficoltà per il trasporto pubblico locale, trascurato dalla Giunta regionale, il Governo centrale ha stanziato delle importanti risorse che le aziende del tpl aspettavano da anni. Con il decreto Rilancio è arrivato lo sblocco per l'anticipazione dell'80 per cento delle risorse destinate al contratto del trasporto pubblico locale, per gli anni dal 2016 al 2019, che prevede un ammontare complessivo di 82 milioni destinati alle Regioni speciali, di cui 18,2 quelli diretti al Fvg. La Giunta non ripeta un copione già visto in precedenza e distribuisca questi soldi, ora più che mai necessari, vista l’emergenza Covid, per dare ossigeno alle società del tpl della nostra regione". A dirlo è il vicecapogruppo del Pd, Diego Moretti commentando la notizia dell'intesa per l'anticipazione dell'80 per cento delle risorse relative destinate al contratto del trasporto pubblico locale, raggiunta, grazie al lavoro svolto dal ministro De Micheli con la conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

"In questo periodo in cui più volte abbiamo chiesto inutilmente alla giunta Fedriga di esercitare le sue prerogative e competenze anche in materia di trasporti, ricevendo in cambio solo inutili polemiche. Le risposte finora sono arrivate solo dal governo centrale, lo stesso sul quale troppe volte, strumentalmente, sono state scaricate le responsabilità. La Regione sia quanto più veloce a distribuire questi soldi".