Trattato di Osimo, affrontare i punti irrisolti, a partire dai risarcimenti agli esuli

"Il Trattato di Osimo, di cui oggi ricorre oggi il quarantacinquesimo anniversario, era e resta una delle pagine più ingloriose della storia dell’Italia repubblicana, per i suoi contenuti e per le modalità - scrive in una noya la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino -: la cessione di città in cui ‘anche le pietre parlano italiano’ a seguito di trattative condotte non dalla diplomazia ma da un delegato del governo, per di più in una cappa di silenzio opprimente".

"La stessa cappa di silenzio che per decenni ha avvolto, oltre alla dolorosa questione dei confini orientali, l’esodo giuliano-dalmata e le foibe - continua Savino -. Tutto per non rompere gli equilibri geopolitici e per portare avanti una falsa narrazione della storia. Adesso, a quasi mezzo secolo di distanza, confido che i tempi siano maturi per una serena riflessione e soprattutto per definire una volta per tutte alcuni punti irrisolti - conclude -, a partire dai risarcimenti nei confronti degli esuli".