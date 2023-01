Tre nuovi impianti fotovoltaici a Ronchi dei Legionari

Tre impianti fotovoltaici sorgeranno sul tetto del palasport Armando Filiput, su quello del palaroller e sulla residenza per anziani Domenico Corradini.

Ronchi dei Legionari rientra, infatti, tra i 30 Comuni del Friuli Venezia Giulia che hanno ottenuto i primi finanziamenti per la costituzione della prima comunità energetica rinnovabile (CER). Ammonta a 448mila euro il contributo della Regione, al quale l'Amministrazione comunale 'risponderà' con uno stanziamento di 112mila euro.

“Uno dei tre impianti - sottolinea l'assessore all'ambiente, Alessandro Bassi - sarà in grado di rendere autonomo il consumo di energia alla Corradini, con il principio dell'autoconsumo. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su una struttura comunale che è la più energivora tra tutti gli immobili e strutture municipali. L'idea, poi, di concentrarci anche sul palaroller prende corpo dal fatto che la superficie di copertura appare più che mai adatta ad ospitare un impianto che permetta di fornire energia anche a strutture vicine come le scuole o la palestra di via D'Annunzio”.

Il progetto, coordinato dal servizio tecnico diretto dall'ingegner Marco Portelli, in collaborazione con l'assessore ai lavori pubblici, Michela Lorenzon, su imput tecnico e politico dell'assessore Bassi e con la supervisione diretta del sindaco, Mauro Benvenuto, si colloca come la prima tappa verso la transizione energetica della città, guardando, assieme agli altri Comuni limitrofi, anche la possibile realizzazione della futura CER, dedicata prevalentemente al settore del commercio.

Un'idea che la municipalità ronchese vuol spingere in modo da non perdere troppo tempo. L'intero progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 80KWp e relativo sistema di accumulo di potenza pari a 50KVA sul palazzetto dello sport Filiput, l'installazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 80KWp e relativo sistema di accumulo di potenza pari a 50KVA sul palaroller e installazione di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 30KWp sul tetto della Corradini.

Al palasport l'impianto sarà in grado di generare un’energia elettrica pari a circa 90.000KWh/anno e sarà in grado, mediante il sistema di accumulo, di erogare la potenza elettrica necessaria agli usi della palestra, oltre che di immettere in rete l’energia prodotta e non autoconsumata dalla struttura sportiva.

Quello al palaroller sarà in grado di generare un’energia elettrica pari a circa 85.000KWh/anno, mentre quello sul tetto della Corradini sarà in grado di generare un’energia elettrica pari a circa 33.000KWh/anno e sarà in grado di erogare la potenza elettrica necessaria agli usi della struttura sanitaria.

“Ronchi dei Legionari, assieme all' importante impianto fotovoltaico che sarà realizzato nella zona del polo intermodale dei trasporti - conclude l'assessore Bassi - va velocemente verso la direzione auspicata del Governo centrale e verso i dettami strategici della nostra amministrazione regionale. In più occasioni abbiamo detto di volere una città più green e questa ne è la dimostrazione più lampante. Il nostro progetto è piaciuto e di questo dobbiamo andarne fieri”.