Treni, libera circolazione per i pompieri in servizio

“E’ stata firmata questa mattina la tanto attesa convenzione che garantisce anche ai Vigili del fuoco la libera circolazione sui treni regionali del Friuli Venezia Giulia nei viaggi per servizio, al pari di quanto già avviene per le Forze di Polizia. Si tratta di un rilevante incremento della sicurezza per tutti i viaggiatori su rotaia della nostra regione oltre che un importante riconoscimento della giunta Fedriga ai pompieri”. Lo rende noto Damjan Nacini, segretario del Conapo Fvg, il Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco che da tempo sollecita questa convenzione.

“Diversamente dalle Forze di Polizia che avevano ottenuto questo riconoscimento nel 2014 – spiega Nacini - i pompieri non potevano finora usufruire dei viaggi per servizio gratuiti sui trasporti regionali, possibilità allora negata dalla precedente giunta Serracchiani. Oggi finalmente le nostre richieste sono state accolte e si volta pagina con la convenzione che darà i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio”.

“Ringraziamo l’assessore Graziano Pizzimenti che ha riconosciuto il valore aggiunto in termini di sicurezza che ogni vigile apporta a bordo dei treni regionali, oltre al Presidente Massimiliano Fedriga da sempre sensibile alla questione e al Consigliere regionale Diego Bernardis, portavoce delle nostre rimostranze. Il traguardo appena raggiunto restituisce ai Vigili del fuoco una dignità in passato non riconosciuta e mette la sicurezza dei viaggiatori in primo piano”, ha concluso il Conapo.