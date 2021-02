Trieste Airport, passeggeri in calo del 73,3%

"Il 2020 è stato archiviato con un meno 73,3% in quanto a traffico di passeggeri. Ciononostante, abbiamo tenuto molto bene, soprattutto in rapporto agli altri aeroporti. La chiusura di anno, infatti, evidenzia un margine operativo lordo positivo di 400mila euro, dato forse unico in Italia. Il calcolo degli ammortamenti, degli oneri finanziari e delle tasse indica invece una perdita di circa un milione e mezzo". Lo ha reso noto l'amministratore delegato di Aeroporto del Friuli Venezia Giulia Spa, Marco Consalvo, nel corso dei lavori della IV Commissione consiliare, presieduta da Mara Piccin (FI), riunita in modalità telematica e allargata ai consiglieri della I Commissione.

L'ordine del giorno prevedeva un'audizione dei vertici di Trieste Airport, richiesta dal gruppo consiliare M5S con Ilaria Dal Zovo prima firmataria, per fare il punto della situazione nello scalo regionale a seguito della situazione pandemica e alle problematiche correlate.

"Avendo acquisito una solidità finanziaria importante, abbiamo aperto alcune linee di credito - ha dettagliato l'ad Consalvo - per un piano di resilienza da 13 milioni per tre finanziamenti differenziati. Gli investimenti, tra il 2016 e il 2019, sono stati di 40 milioni, 26 di quali in autofinanziamento e 14 in regime di finanziamento pubblico. I 17 milioni per il polo intermodale, per esempio, sono stati suddivisi tra 14 pubblici e 3 autofinanziati. Siamo un'azienda solida".

"Stiamo aggiornando il piano industriale del 2019 - ha ricordato Consalvo - alla luce della pandemia. Il 2020 ha visto un calo complessivo nazionale di 140 milioni di viaggiatori, rispetto ai 190 registrati nel 2019. Dopo alcune settimane positive grazie alla finestra estiva, inoltre, le nuove restrizioni hanno portato al crollo generale fino al -95% del 10 gennaio scorso. Le previsioni internazionali dicono anche che non si ritornerà al traffico pre pandemia prima del 2024-25".

"Il piano di resilienza, se le condizioni di traffico restassero quelle del 2020, ci consentirà di sopravvivere per tre anni. Abbiamo preso accordi coraggiosi - ha precisato l'ad - con i sindacati e il personale, attraverso una sorta di referendum, accedendo alla cassa Covid in deroga data dal Governo. Gli altri aeroporti stanno invece esaurendo gli ammortizzatori sociali e si avviano a ristrutturazioni pesanti".

Il piano degli investimenti programmato per il quadriennio 2020-23 era di 30 milioni "e oggi lo stiamo riducendo a 18. Ryanair, intanto, ha cancellato tutti i voli di aprile. Fino a maggio, inoltre, le compagnie dicono che sarà impossibile ripartire. Solo allora - questa la previsione - Ryanair riprenderà tutte le 8 tratte. L'obiettivo per l'anno è quello delle 13 destinazioni domestiche. A livello internazionale, invece, Lufthansa metterà in vendita il Francoforte con sei voli a settimana e opererà attraverso Air Dolomiti. Ovviamente, se cesseranno le restrizioni tra regioni".

Per quanto concerne Alitalia, ci sono "5 voli a settimana, che diventeranno 7 da marzo e due al giorno da aprile. Per risolvere il nodo Linate vorremmo far entrare un altro soggetto in partnership con Alitalia. Il primo obiettivo è aumentare l'offerta, ampliando il bacino a Veneto, Carinzia e Slovenia. Un driver importante - ha concluso Consalvo - sarebbe quello della continuità territoriale: il regolamento comunitario lo consentirebbe e, nonostante due bocciature in Parlamento, una pressione bipartisan potrebbe farlo passare. Prezioso anche il bacino delle crociere, visto che Msc e Costa aumenteranno le navi".

In sede introduttiva, la pentastellata Dal Zovo aveva auspicato di poter "comprendere la situazione rispetto anche al piano industriale e ragionare a livello regionale e nazionale, affinché ognuno di noi possa interloquire con i parlamentari di riferimento". L'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, aveva invece ribadito che "il discorso non va limitato ai soli voli su Milano e Roma, ma allargato a tutte le strategie per rilanciare l'aeroporto a livello nazionale, portando il maggior numero di persone nel territorio e valorizzando la vocazione turistica".

Il presidente di Aeroporto Fvg Spa, Antonio Marano, ha invece rimarcato che "lo scenario post pandemico apre grandi opportunità. A partire dalla sostenibilità che ci ha visti primi in Italia a realizzare un polo intermodale, altamente sottoutilizzato. La sinergia con PromoTurismo Fvg va tradotta in un'efficace collaborazione commerciale per la promozione del territorio con un percorso condiviso".

Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri regionali Mauro Capozzella e Cristian Sergo (M5S) che hanno chiesto indicazioni in merito alla situazione contrattuale e alla concorrenza di Treviso, mentre Dal Zovo ha suggerito un focus sul tema cargo e merci che ha portato Consalvo ad anticipare "un prossimo incontro con Dhl per agganciarsi ai grandi operatori internazionali, come la stessa Amazon".

Sul fronte Pd, Sergio Bolzonello ha espresso "grande soddisfazione, perché è stata presa in mano una situazione difficile. Il tempo delle scelte, però, è oggi: bisogna ragionare e agire". Il capogruppo dem Diego Moretti ha chiesto lumi riguardo "la strategia della Giunta Fvg rispetto la sua partecipazione in Trieste Airport", mentre la collega Mariagrazia Santoro ha chiesto di convocare "una Commissione per audire Pizzimenti sulla strategia complessiva da portare sui tavoli di Trenitalia e Rfi, allargata a tutti i soggetti che fanno infrastruttura e logistica. Va anche aperto un tavolo con Rfi".

I lavori sono stati chiusi dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che ha sottolineato "la flessibilità scelta da Cda e direzione per garantire operatività e supporto ai lavoratori con modalità virtuose. In termini societari - ha anticipato - la Regione rimarrà ancora all'interno: è prematuro prospettare ora una diluzione delle quote, continueremo ad accompagnare questo asset a vantaggio di tutta la comunità".