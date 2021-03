Trieste, Alessandra Richetti candidata sindaco del M5S

Alessandra Richetti sarà la candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni comunali di Trieste. L'annuncio questa mattina in conferenza stampa. Nata a Trieste nel 1963, Richetti lavora come tecnico informatico all'Università di Trieste e, dal 2016, ricopre il ruolo di presidente della Sesta Circoscrizione del Comune.

"Quella che secondo me è mancata finora è una visione globale a lungo termine", ha detto Richetti. "Il 2021 rispetto al 2020 è proprio un altro mondo e quindi dobbiamo essere agili, veloci e flessibili per capire quelle che sono le nuove sfide".

In merito alle possibili alleanze con il centrosinistra, pensa che sia "estremamente maturo parlarne" ma si dice favorevole a "un voto che sia utile e non dispersivo". Durante l'incontro, la deputata

pentastellata Sabrina De Carlo ha affermato che "Trieste ha bisogno di qualcuno che abbia la capacità di valorizzare le sue peculiarità" e non "di un libro dei sogni che possono essere anche belli da leggere, di cui si possono condividere le proposte, ma che puntualmente restano lettera morta".

"Non abbiamo messo quote rose ma abbiamo valorizzato il merito, la competenza e l'impegno profuso in questi anni", ha spiegato il consigliere regionale Andrea Ussai.

All'incontro si è collegato anche il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli.