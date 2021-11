Trieste avrà la sua teleferica, in arrivo 49 milioni da Roma

Trieste avrà la sua ovovia. Ovviamente, non sarà al servizio di piste da sci che scendono dal ciglione carsico, ma sull’esempio della funicolare di Montjuïc a Barcellona (nella foto), collegherà il Porto Vecchio con Opicina. Mentre a Udine rimangono nel cassetto i finanziamenti per sciogliere il nodo ferroviario che imprigiona la città, il Governo nazionale ha deciso un finanziamento da 48.768.102 al Comune di Trieste per la realizzazione della cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso.

Roma, infatti, ha dato il via libera, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus e tramvie) e all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali.

Gli schemi di due decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sono stati approvati ieri dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti territoriali).

In Friuli, comunque, arriveranno anche poco più di 40 milioni di euro per l’ammodernamento dei 16 chilometri della ferrovia Udine-Cividale. Saranno utilizzati per l’elettrificazione della linea che in base a un accordo dell’anno scorso è stata ceduta a Rfi.