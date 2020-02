Trieste, bene la Zona economica speciale

"La proposta di legge dell'onorevole Serracchiani con la proposta di istituire una Zes, Zona economica speciale per il porto di Trieste, si confida sia un viatico anche per Gorizia e il territorio transnazionale del Gect Go, che attende il via a una Zese, Zona economica speciale europea, nuova zona franca di trasformazione di diritto europeo". Il deputato Guido Germano Pettarin, di Forza Italia, annuncia il sostegno al progetto di legge depositato dalla collega Debora Serracchiani che prevede, nel quadro della Zes per il porto di Trieste, anche una serie di agevolazioni fiscali per Trieste e il suo porto.

"Si tratta di una misura i cui benefici ricadranno ben al di là del porto e della città di Trieste - spiega Pettarin - fino all’ auspicio più importante in questo momento per Gorizia, vale a dire l'istituzione della Zese per contrastare le difficoltà economiche e commerciali dovute anche alla fiscalità di svantaggio sulla ex linea di confine. Mi auguro che la Zes del porto di Trieste sia dunque e fin da subito, un volano economico per tutto il territorio del retroporto regionale, che vede anche in Gorizia, grazie alla Sdag, a infrastrutture e a servizi logistici di eccellenza, uno dei suoi cuori pulsanti, capace di dar vita a nuove condizioni fiscali non di svantaggio per i territori che, come i nostri, debbono fare i conti con la concorrenza di paesi vicini".