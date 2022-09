Trieste capitale del diritto del lavoro

Si sono aperti i lavori della seconda giornata del Convegno nazionale Agi, Avvocati Giuslavoristi Italiani, in programma fino a domani al Trieste Convention Center.

Tatiana Biagioni, presidente AGI, ha portato i suoi saluti alla platea spiegando che il titolo del convegno ‘Il Lavoro e l’Impresa nell’Italia che riparte’ non vuole essere un auspicio, dopo l’emergenza sanitaria e le conseguenze umanitarie, energetiche ed economiche di una guerra nel cuore dell’Europa, piuttosto un invito a riflettere sul il futuro del Paese, delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese.

Dopo aver ricordato l’importante riconoscimento attribuito al Convegno dal Presidente della Repubblica, la medaglia di Rappresentanza del Capo dello Stato dedicata a eventi di rilevante interesse istituzionale, culturale e sociale, Tatiana Biagioni ha sottolineato che: "A più di un secolo dall’istituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, gli eventi internazionali hanno reso necessaria una rinnovata visione globale del diritto del lavoro, avviando una riflessione organica e strutturata su temi quali circolazione dell’impresa, delocalizzazione della produzione, dematerializzazione e automazione della prestazione lavorativa".

"Siamo qui riuniti oggi per costruire il diritto del lavoro della ‘ripartenza’, affrontando il tema con l’approccio interdisciplinare che caratterizza la nostra associazione di professionisti impegnati in ambito datoriale e pro-labour - ha aggiunto la Presidente AGI - lo sforzo dialettico nei conflitti, lo studio nel merito dei problemi e la ricerca di soluzioni possono essere strumenti di lavoro per una ripartenza del sistema-Italia che ha bisogno, più che mai, di garantire coesione sociale e crescita di qualità dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese".

La Presidente dei giuslavoristi ha quindi dato la parola a Luciana Criaco, presidente AGI Friuli-Venezia Giulia, e agli ospiti istituzionali: Alessia Rosolen, assessora regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia; Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste; Alessandro Cuccagna, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste; Arturo Picciotto, presidente facente funzioni del Tribunale di Trieste; Marina Caparelli, presidente della II sezione Civile Corte d’Appello di Trieste.

"Le decisioni di alcune multinazionali di chiudere in modo improvviso le filiali produttive in Italia attuando procedure di licenziamento collettivo hanno messo in luce le criticità della normativa sulla delocalizzazione - ha sottolineato Luciana Criaco, presidente Agi Friuli Venezia Giulia - significativa la vicenda di Wartsila per le evidenti ricadute sul tessuto economico del territorio. Una vicenda che induce a meditare sulla fragilità del diritto del lavoro e delle tutele che esso ha apprestato fino a oggi in un mondo sempre più globalizzato".

Del caso Wartsila hanno parlato anche il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessora Alessia Rosolen, auspicando che la politica intervenga sul tema delle delocalizzazioni, e in generale sul tema del diritto del lavoro e di impresa, non con norme estemporanee, ma costruendo un quadro complessivo a tutela, sostegno e difesa delle realtà produttive, delle lavoratrici e dei lavoratori. "Wartsila può accadere altrove, ed è da questo che nasce la nostra scelta di contrasto alle delocalizzazioni, che rischiano di diventare un percorso agevolato, quasi amministrativo, per cessare attività strategiche per il territorio senza che ci siano reali motivazioni economiche e comprimendo gli spazi di confronto", ha detto l’assessora Rosolen. "Bisogna fare leggi serie nei confronti di quelli che si approfittano degli incentivi concessi dallo Stato e quando decidono che ne hanno avuto abbastanza se ne vanno", ha poi ribadito il sindaco Dipiazza.

La prima parte della mattinata si è conclusa con due relazioni scientifiche: ‘Trasferimento e circolazione delle imprese’ dell’avvocato giuslavorista Filippo Aiello; ‘Organizzazione delle imprese e ruolo del sindacato’ dell’avvocata Giovanna Pacchiani Parravicini, professoressa associata di Diritto del Lavoro all’Università di Torino e presidente AGI Piemonte Valle D’Aosta.

"Le operazioni di trasferimento di attività economiche organizzate hanno un ruolo decisivo nella ripartenza della nostra economia - ha detto l’avvocato Aiello nella sua relazione - in questo quadro emerge come il legislatore abbia indicato con molta chiarezza il trasferimento d’impresa come strumento per governare la crisi economica. Ma, affinché queste operazioni di trasferimento non scivolino verso mere esternalizzazioni volte unicamente a dismettere il personale addetto, le norme dovranno essere lette alla luce dell’unica ratio che le sostiene: il mantenimento dei posti di lavoro".

La professoressa e avvocata Parravicini ha invece evidenziato, sulla funzione delle organizzazioni sindacali, come: "Non sia più appagante la ricostruzione del ruolo del sindacato italiano nell’organizzazione dell’impresa nei termini della cosiddetta ‘partecipazione conflittuale’. Il contesto è maturo per un salto in avanti che spinga questo modello fuori dalla prospettiva meramente conflittuale e verso una partecipazione che si potrebbe definire partecipazione concertativa incentivata".

"Desidero portare il mio saluto alla presidente Tatiana Biagioni e a tutti i partecipanti, esprimendo il mio sincero apprezzamento agli organizzatori per questa iniziativa che è momento di condivisione e riflessione su temi che stanno a tutti noi a cuore". Così la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, impossibilitata a intervenire a causa di un non previsto Consiglio dei Ministri, ha salutato in una lettera la platea dei giuslavoristi riuniti a Trieste.

Nel messaggio la Ministra ha anche risposto ad alcune sollecitazioni fatte dalla presidente Tatiana Biagioni, che aveva evidenziato come: "AGI sia un’associazione che da molti anni prevede nello statuto lo scopo di promuovere le pari opportunità di genere al proprio interno, all’interno dell’Avvocatura e anche all’interno del mercato del lavoro. Un’associazione che ha una particolare sensibilità proprio perché ha il polso della situazione in quel mondo del lavoro nel quale maggiormente si sentono gli effetti discriminatori di genere. Abbiamo osservato come la pandemia abbia colpito duramente tutti ma in particolare le donne sia nella professione (6.000 cancellazioni di avvocate contro le 2.700 di avvocati) sia nel lavoro dipendente, ciò è evidente leggendo i numeri dell’occupazione post pandemia".

Nel messaggio della ministra Bonetti si sottolinea come "il Paese sia ormai pronto e gli ultimi anni hanno portato in tutti una consapevolezza nuova: abbiamo bisogno delle energie delle donne per tornare a crescere in tutti i settori. Liberare i talenti e le competenze femminili non è soltanto giusto ma necessario".

La ministra quindi cita alcuni dei provvedimenti messi in campo: "Family Act, certificazione per la parità di genere per le imprese, a cui conseguono benefici fiscali e premialità nelle gare di appalto, incentivi al lavoro delle donne con la decontribuzione introdotta nell’ultima legge di bilancio, sostegno alla genitorialità con l’assegno unico universale".

"Abbiamo tracciato - continua - una direzione chiara e attivato un processo che porterà risultati nei prossimi anni, ma che ha già fatto registrare, dopo il crollo della pandemia, dei segnali concreti. Il tasso di occupazione femminile, anche se ancora troppo basso, ha finalmente iniziato a crescere arrivando al suo massimo storico. Questi sono fatti e sono la scelta di investire sulle donne come mai prima".

I lavori si sono conclusi con una tavola rotonda sul tema principale dell’evento: “Il Lavoro e l’Impresa nell’Italia che Riparte”. Si sono confrontati sul tema: Pierangelo Albini, direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria (da remoto); Jean Marie del Bo, vice direttore Il Sole 24 Ore; Peter Gomez, direttore Il Fatto Quotidiano.it; Giulio Romani, segretario confederale CISL; Linda Laura Sabbadini, direttrice Dipartimento Istat (da remoto); Tania Scacchetti, segretaria confederale CGIL; Ivana Veronese, segretaria confederale UIL.