Trieste città ideale per il Global Health Summit

“Trieste è la location ideale per ospitare il Global Health Summit che si terrà in Italia il prossimo anno, anche alla luce del grande successo ottenuto con l’edizione Esof 2020”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi che riconosce a Trieste “tutte le caratteristiche per ospitare l’evento di portata globale che avrà luogo nel nostro Paese nel 2021 come annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen nella seduta plenaria di ieri a Bruxelles”.

“I luoghi non sembrano ancora definiti, anche se la possibilità che sia la Capitale la location prescelta vista che la presidenza del G20 sarà italiana non è remota, ma neppure scontata. Trieste ha dato dimostrazione di grande capacità organizzativa e di risposta all’emergenza Covid-19, è dotata di infrastrutture adeguate per ospitare eventi di questa portata, e, soprattutto, sia la posizione geografica della città, sia la sua storia meritano di essere tenute in considerazione nella scelta della location da parte della Commissione europea. Il vertice globale sulla sanità è un appuntamento importante che non può essere solo uno spot del momento, ma deve dare –conclude Lizzi- risposte concrete in materia sanitaria che inevitabilmente tracceranno il futuro dell’Europa”.