Trieste, domani s’insedia il nuovo Prefetto Annunziato Vardè

Domani s'insedierà ufficialmente il nuovo commissario di Governo per il Friuli Venezia Giulia, il Prefetto di Trieste Annunziato Vardè, che prende il posto di Valerio Valenti, che assumerà l’incarico di Prefetto di Firenze.

Il primo atto del Prefetto Vardè, alle 10 di sabato 6 novembre, sarà un omaggio alla città di Trieste, con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti sul colle di San Giusto.

Annunziato Vardè, nominato Prefetto il 3 agosto 2011, è nato a Nicotera (provincia di Vibo Valentia) il 6 giugno 1960. Sposato, si è laureato in Giurisprudenza, con lode, il 13 aprile 1984 all'Università di Firenze e, subito dopo, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Entrato nell'Amministrazione civile dell'Interno (carriera prefettizia) nel dicembre del 1987, viene destinato alla Prefettura di Alessandria; il 5 aprile 1990 è trasferito presso la Prefettura di Catanzaro dove viene assegnato all'Ufficio di Gabinetto; il 6 novembre 1995 assume le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Vibo Valentia nell'ambito della quale poi svolge anche l'incarico di dirigente dell'Area I; dal 18 dicembre 2006 gli viene conferito l'incarico di Viceprefetto Vicario della Prefettura di Varese dove poi assume la reggenza dell'Area II oltre alla Presidenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; il 6 aprile 2011 viene nominato Commissario Straordinario per l'individuazione e la realizzazione delle discariche in provincia di Napoli e, successivamente, anche in quella di Salerno.

Dal 5 novembre 2012 al 10 gennaio 2016 ha svolto le funzioni di Prefetto nella Provincia di Ragusa. Dall'11 gennaio 2016 al 28 maggio 2017 è stato Prefetto della provincia di Brindisi. Dal 29 maggio 2017 al 25 marzo 2019 è stato Prefetto della provincia di Brescia. Dal 26 marzo 2019 al 5 novembre 2021 è stato Prefetto della provincia di Potenza.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi altri incarichi: ha fatto parte del Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co) - Sezione di Vibo Valentia, dal 1995 al 2002; ha avuto 14 incarichi di Commissario Prefettizio e Straordinario per la gestione di altrettanti Comuni (Gerocarne, Stefanaconi, Albi, Arena, San Gregorio d'Ippona -1993/1994, Strongoli, Vibo Valentia - Subcommissario 1997, Pizzoni, San Gregorio d'Ippona, -2004/2005, Vibo Valentia - Subcommissario 2005, Tropea, Uboldo -dove gli è stata conferita la cittadinanza onoraria -, Malnate e Isernia); ha coordinato le Commissioni di accesso agli atti (ai sensi della normativa antimafia) dei Comuni di Scandale e Briatico e ha fatto parte della Commissione di accesso agli atti del Comune di Catanzaro; è stato Commissario ad acta per l'esecuzione di sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali della Calabria e della Lombardia; ha presieduto la Commissione Elettorale Circondariale di Varese nonché diverse Sottocommissioni elettorali in provincia di Vibo Valentia e di Varese; è stato componente del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti della U.S.S.L. di Palmi; ha insegnato alla Scuola allievi agenti di Alessandria; è stato componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Briatico; è stato componente di diverse Commissioni giudicatrici di concorso e di numerose Commissioni di vigilanza sugli archivi.

Ha partecipato al II Corso di formazione per Vice Consiglieri di Prefettura (1988), al XVIII Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di Viceprefetto (2002) a cui è stato ammesso dall’1 luglio 2001 e al Corso di formazione per l'abilitazione all'incarico di Responsabile Ufficio Stampa ai sensi della legge 7 luglio 2000, n. 150.

Ha frequentato 20 Seminari/Corsi di formazione permanente presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e 5 presso altri Istituti d'istruzione. E' Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.