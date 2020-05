Trieste e Monfalcone escluse dal Just Transition Fund

“Gli Stati membri redigono i piani per una transizione giusta con le autorità territoriali provinciali, invece dovrebbero rapportarsi con quelle regionali, così come avviene per gli altri fondi SIE. Questa differenza genera complicazioni amministrative per l’accesso ai fondi al Friuli Venezia Giulia, dove le province sono state abolite”. Lo afferma in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, Shadow rapporteur del Just Transition Fund, illustrando gli emendamenti presentati in Commissione.

“In Friuli Venezia Giulia esistono importanti aree interessate al processo di decarbonizzazione e riconversione industriale che necessitano di sostegno e investimenti per tutelare ambiente e posti di lavoro, come la Ferriera di Servola o la centrale termoelettrica di Monfalcone. I piani –spiega Lizzi- sono redatti, come proposto dal Regolamento JTF, a livello territoriale NUTS3, che corrisponde alle Province”.

“Dei 7,5 miliardi di euro per il meccanismo di transizione giusta, destinati alle spese di decarbonizzazione dell’industria pesante e dei combustibili fossili –ricorda l’europarlamentare friulana- all’Italia saranno destinati solo 364 milioni. Mentre in Germania saranno interessate 18 aree territoriali e in Polonia 9, in Italia le aree previste ad oggi sono due: Taranto e Sulcis Iglesiente. Il Just Transition Fund non riguarderà solo il phase-out dell’industria del carbone, ma anche dell’acciaio e dei prodotti chimici”.

“Il Just Transition Fund è incoerente con l’applicazione del principio chi inquina paga e ci beffa due volte. L’Italia ha raggiunto gli obiettivi del protocollo di Kyoto –conclude Lizzi- grazie ai sacrifici dei cittadini italiani e l’Europa, invece, premia i Paesi in ritardo nella decarbonizzazione definendoli addirittura danneggiat’”.