Trieste, ecco la nuova Giunta Dipiazza

“Abbiamo fatto un lavoro straordinario, concentrando e accorpando le deleghe di Giunta in modo funzionale ed efficace, per cercare di riuscire a trovare soluzioni sempre più adeguate e valide alla soluzione dei diversi problemi dei cittadini e del territorio. Per questo abbiamo speso qualche giorno in più (15 giorni rispetto ai 10 inizialmente previsti) ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, che darà i suoi frutti, e messo insieme una squadra importante a servizio di una città come Trieste che in questo momento sta correndo e ben sapete quante cose abbiamo in piedi (Porto Nuovo, Porto Vecchio, BAT ecc)”. Con queste parole il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha presentato ufficialmente questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa, svoltasi sotto la loggia del Palazzo comunale, la nuova Giunta municipale e le rispettive deleghe, che sono così assegnate.

Il primo cittadino ha tenuto per se le deleghe all'Attuazione del programma di mandato, a Comunicazione e Informazione Istituzionale e ai Progetti europei.

Al suo fianco, come Vice Sindaco ci sarà Serena Tonel (Lega) con delega alle Attività produttive, Commercio, Mercati, Sportello unico per le imprese, Teatri e Società partecipate.

Alle Politiche delle Risorse Umane, Stefano Avian (Fratelli d’Italia - deleghe a Personale. Ordinamento e Organizzazione degli Uffici. Formazione Personale. Sicurezza sul Lavoro. Relazioni Sindacali. Politiche attive del lavoro); alle Politiche del Territorio, Sandra Savino (Forza Italia - Pianificazione territoriale e edilizia privata. Strade e viabilità. Verde pubblico. Arredo urbano. Fontane e monumenti. Ambiente. Illuminazione pubblica. Igiene urbana); alle Politiche Finanziarie, Everest Bertoli (Lega - Bilancio e Programmazione finanziaria. Tributi. Project. Porto Vecchio. Controllo di Gestione).

Alle Politiche del Patrimonio Immobiliare, Elisa Lodi (Fratelli d’Italia - Lavori Pubblici. Grandi opere. Manutenzioni e valorizzazione del Demanio e del patrimonio. Impiantistica scolastica e sportiva); allr Politiche Sociali, Carlo Grilli (Lista Dipiazza - Welfare); alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Nicole Matteoni (Fratelli d’Italia - Educazione. Scuola. Giovani. Famiglia. Sistema bibliotecario. Pari opportunità); alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi (Lista Dipiazza - Eventi. Promozione culturale e sportiva. Turismo. Sistema museale civico); alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Maurizio De Blasio (Fratelli d’Italia - Polizia locale. Protezione Civile); alle Politiche dei Servizi Generali, Michele Lobianco (Forza Italia - Affari generali. Innovazione tecnologica e transizione digitale. Servizi demografici e statistici. Toponomastica. Decentramento. Provveditorato. Servizi funebri e cimiteriali. Tutela degli animali).

In apertura il sindaco Roberto Dipiazza ha voluto ringraziare anche gli assessori uscenti Luisa Polli, Lorenzo Giorgi, Angela Brandi, Francesca De Santis e Paolo Polidori, diventato il nuovo sindaco di Muggia, per il loro lavoro e per l’impegno profuso nel precedente mandato. Dipiazza ha ringraziato anche tutte le componenti politiche della maggioranza e in particolare Pierpaolo Roberti, Sandra Savino e Claudio Giacomelli.

“Grazie di cuore per la vostra disponibilità e buon lavoro a tutti -ha concluso Dipiazza - e con una punta d’orgoglio lasciatemi dire che in vent’anni le mie Giunte hanno sempre operato sempre bene, in onestà e competenza, senza aver avuto mai problemi, ma non è così, purtroppo, per tutte le giunte d’Italia. Mi auguro che noi continueremo così”.