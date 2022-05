Trieste manifesta per la pace e l'unità

Si chiama 'Trieste per la pace e l'unità' la manifestazione organizzata lunedì 9 maggio, dalle 17, in piazza Unità. "Il 9 maggio 1945 - spiegano gli organizzatori - finiva la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Per noi, questa data ha un grande significato per due ragioni: è il Giorno dell'Europa, che celebra la pace e l'unità, ma, allo stesso tempo, la propaganda di Putin in Russia l'ha resa una festa militarista, volta a celebrare la vittoria nella 'Grande Guerra Patriottica' con parate militari e fuochi d'artificio".

"La manifestazione è dedicata alla pace e all'unità e, poiché viviamo in una società globale, crediamo che ognuno di noi possa avere un impatto sulla pace nel mondo. Protestando pacificamente proteggiamo i nostri valori di umanità, unità e uguaglianza in risposta alla violenza e alla crudeltà che stanno crescendo in questo momento nel mondo".

"Saremo in piazza Unità con una petizione rivolta all'amministrazione locale, focalizzata sulla semplificazione delle pratiche burocratiche per i rifugiati e sullo stop al finanziamento della guerra con l'abbandono dei combustibili fossili, specialmente quelli provenienti da paesi sotto dittature. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione della pace nel mondo", spiegano gli organizzatori.

"Dopo un minuto di silenzio, vorremmo sdraiarci per terra e vogliamo proporre di portare dei tessuti rossi (sciarpe, coperte, ecc.) in modo che le persone ci si possano sdraiare sopra, simboleggiando il sangue. Questa manifestazione - concludono - è organizzata da un gruppo di civili pacifisti residenti a Trieste".