Trieste, Meetup del M5S con Stefano Patuanelli

Venerdì 3 gennaio alle 21 all'Hotel Milano (in via Ghega 17) a Trieste si terrà l'assemblea del meetup Trieste 5 stelle. Ospite della serata sarà Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, per alcuni giorni nuovamente nella sua città.

Sarà l'occasione per discutere dell'esperienza di governo e degli argomenti legati al capoluogo regionale, come lo sviluppo del porto e la chiusura dell'area a caldo della Ferriera di Servola. Sarà presente anche la portavoce alla Camera dei deputati, Sabrina De Carlo.