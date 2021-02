Trieste non copierà Roma

Ha iniziato a fare politica a 26 anni nel suo Comune, Fiume Veneto, di cui è stato per lunghi anni sindaco. Poi l’esperienza in Consiglio regionale, tra le fila della Margherita, fino a diventare vicepresidente al fianco di Riccardo Illy. Finita quella stagione, però, l’uscita di scena.



Cosa fa oggi Gianfranco Moretton?

“Utilizza il tempo in diversi modi. Può permetterselo. Da diversi anni non pratica più un’attività diretta, in sostanza l’età gli consente di dividere il tempo a proprio piacimento…”



Ok, nella pratica però?

“Da alcuni anni mi sto occupando di offrire consulenze a qualche realtà industriale e da qualche mese sono impegnato a dare il mio contributo a una nuova attività produttiva in quel di Martignacco, la iVisionTech dei fratelli Stefano, Eva e Federico Fulchir. Preciso: in forma estranea al processo di produzione, ma solo in veste di supporto simbolico, cosa che comunque mi impegna e mi dà parecchia soddisfazione. Per il resto mi occupo ancora di politica, commentando con una certa frequenza gli eventi che capitano nel nostro Paese e in Regione. In fin dei conti, coltivo gli interessi che la vita comunque offre a ciascuno di noi”.



“Il marchio iniziale non è mai venuto meno. Ero democristiano, ho seguito il tracciato che la storia di quel partito ha presentato dai primi Anni Novanta fino al Partito Democratico. Sono uscito da quella parte politica all’inizio del 2013 e non mi sono mai iscritto ad altre compagini. Resto comunque collocato nell’area dei moderati come vuole l’antica tradizione”.“No. Da quando ho interrotto l’esperienza otto anni fa, non mi è mai capitato un caso simile. Ciò non toglie che in alcune circostanze, verso qualche politico locale e regionale, mi sia successo di interloquire per offrire alcune mie indicazioni di carattere politico”.“Se guardo al caso della nostra Regione, devo dire che quanto è rumorosamente apparso allora sui mezzi di comunicazione è più il frutto di una recrudescenza al tempo in voga, più che un aspetto di carattere sostanziale. Non a caso in un grado di giudizio, di qualche anno fa, la corte giudicante ha archiviato la stragrande maggioranza dei casi. Vedremo quali saranno i giudizi finali”.“No, dubito fortemente che vi sia un rispecchiamento del locale nei riguardi del nazionale. Sono due convogli che viaggiano su binari distinti. Non c’è alcuna omologazione in vista. La vita del governo nazionale è una cosa a sé stante ed è conseguenza di un problema relativo al Paese e non ai singoli segmenti che lo costituiscono”.“A dir il vero io, nelle mie esperienze amministrative e politiche regionali, non mi sono mai occupato di Sanità. Ho invece, in periodi anche di calamità naturali, offerto la mia la mia responsabilità politica nel campo della Protezione Civile. Non posso pertanto esprimere un giudizio rigoroso e puntuale, su un terreno che non mi ha visto espletare alcuna funzione governativa. Non escludo comunque che si possa far funzionare, per obiettivi più o meno comuni, due sfere così distinte”.