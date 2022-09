Trieste, oltre 12mila persone in piazza per il futuro della Wartsila

Oltre 12mila persone hanno risposto alla chiamata di Cgil, Cisl e Uil e sono scese in piazza, a Trieste, per difendere i posti di lavoro della Wartsila di San Dorligo della Valle, minacciati dalla decisione del gruppo finlandese di chiudere la produzione dei motori.

Il corteo, partito da foro Ulpiano, davanti al tribunale di Trieste, ha attraversato il cuore della città e si è concluso in piazza Unità. In testa, lo striscione di Fim, Fiom e Uilm "industria è futuro", portato dai rispettivi segretari generali nazionali.

Seguono subito dopo i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Ma anche altri sindaci del territorio, con fascia tricolore, e rappresentanti in Parlamento, da Walter Rizzetto (Fdi) a Sandra Savino (Fi) a Debora Serracchiani (Pd); presenti anche rappresentanti delle categorie economiche, da Confindustria alla Camera di Commercio, e della curia. Lungo il corteo sventolano numerose bandiere dei sindacati.

"Wartsila Italia non si tocca, la difenderemo con la lotta", intonano i manifestanti.

"Oggi è presente a questa manifestazione non soltanto una città, non soltanto una regione, ma l'intero Paese. Perché quanto sta accadendo con Wartsila a Trieste è la dimostrazione di come non si possa permettere che le aziende multinazionali siano libere di mettere sotto ricatto il settore produttivo italiano", ha detto Fedriga, definendo "inaccettabile il comportamento della proprietà finlandese, in virtù dei finanziamenti pubblici ricevuti e degli utili fatti in Friuli Venezia Giulia".

Una scelta quella intrapresa dall'azienda, come ha aggiunto il governatore, profondamente sbagliata e che rischia di penalizzare la stessa Wartsila, che si trova contro un'intera comunità che lotta unita a difesa della produzione e dei lavoratori.

Fedriga ha infine ricordato il ricorso d'urgenza presentato in Tribunale dalla Regione per contestare sul piano legale la procedura avviata dall'azienda puntando sull'anticostituzionalità della norma.

"Oggi, con un corteo al quale hanno preso parte migliaia di persone, Trieste e il Fvg hanno lanciato un importante segnale contro il licenziamento di 451 dipendenti e lo smantellamento produttivo dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Accanto ai lavoratori anche il Partito democratico, a tutti i livelli, ha portato la sua solidarietà e il suo impegno a partire da quello del ministro Orlando". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti oggi presente alla manifestazione a sostegno dei lavoratori coinvolti nella vertenza Wärtsilä insieme ai consiglieri regionali del Pd, Sergio Bolzonello, Roberto Cosolini, Francesco Russo e Cristiano Shaurli.

"La presenza forte compatta della città, istituzioni e della politica tutta, oggi al corteo, è stato un necessario e importante segnale di contrarietà all'inaccettabile decisione della multinazionale finlandese, e un sostegno all'occupazione e alla tenuta dell'industria triestina e del Fvg".

"Una città unita: sindacati, istituzioni, categorie economiche, rappresentanti dei partiti. Ognuno con la sua identità ma con un obiettivo comune: dire no al ridimensionamento dello stabilimento della Wärtsila e manifestare solidarietà alle oltre 700 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro. Una vicenda che non può finire come vorrebbe l'azienda, che ha deciso di delocalizzare la produzione dopo aver beneficiato negli ultimi anni di aiuti milionari da parte dell'Italia. Ci sono ancora alcune ombre su questa vicenda: l'ultima pagina non è ancora scritta", scrive Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia Fvg.

Questa mattina, il ministro del lavoro, Andrea Orlando, ha incontrato i lavoratori in presidio davanti allo stabilimento di Bagnoli. "Dall'azienda una condotta inaccettabile. Non abbiamo intenzione di abbassare la guardia", ha commentato. "La difesa del mercato non si può tradurre nel diritto di distruggere la capacità di uno stabilimento che funziona", ha sostenuto.

Poi, in merito alle polemiche, sulla norma in tema di delocalizzazioni, il ministro ha risposto: "Ho lavorato per introdurre norme che evitino il fatto compiuto, ma le mie proposte sono state avversate da Lega e non solo: oggi abbiamo strumenti indeboliti. Per questo riproporremo impianto originario dei provvedimenti. E mi auguro che tutte le forze di Governo lo sostengano".

Lotta per la #Wartsila

Non possiamo accettare l'idea che ci siano soggetti sovranazionali che utilizzano la nostra forza lavoro, tecnologie e competenze, talvolta risorse, e che poi abbandonino il campo

Ripresenteremo la norma anti-delocalizzazioni@AndreaOrlandosp @serracchiani pic.twitter.com/iysAIE0zaA — Pd Fvg (@pdfvg) September 3, 2022

“Manifestazione di piazza di grandissima partecipazione alla quale anche noi abbiamo partecipato per dimostrare la solidarietà ai lavoratori della Warstila e rivendicare la necessità di una nuova politica industriale che tuteli il patrimonio di questo Paese invece di lasciarlo soggetto alle speculazioni internazionali. La minaccia di licenziamento di 451 dipendenti della Warstila ha un impatto devastante perché una crisi aziendale avrebbe un effetto domino su tutto l'indotto dell'azienda e quindi si può stimare 1000 posti persi", così si è espresso il candidato al collegio uninominale del Senato per la coalizione di centro-sinistra Furio Honsell.

"Quale futuro possono avere i giovani se non emigrare? Tanto più che la destra che governa la città ha ribadito che il futuro è solo turistico. L'avvenire industriale della città è molto importante così come l'indispensabile innovazione” ha detto l'attuale consigliere regionale, che ha partecipato alla manifestazione assieme ai candidati dell'Alleanza Verdi-Sinistra Serena Pellegrino (candidata alla Camera per il plurinominale), Daniele Andrian (candidato per il plurinominale della Camera) e Giulia Giorgi (candidata al plurinominale del Senato).

“Siamo passati dai licenziamenti per email dei lavoratori della GKN di Firenze a quelli per whatsapp della Gianetti Ruote di Monza-Brianza a quelli in videoconferenza della Wartsila. È vergognoso che in un Paese civile 451 lavoratori vengano licenziati in questo modo: senza preavviso, senza motivo e senza uno straccio di piano industriale”. Così il Segretario generale Uilm, Rocco Palombella, dal palco della manifestazione a Trieste in difesa dei lavoratori dell’azienda finlandese. “Siamo qui per dire NO – spiega Palombella – all’inaccettabile procedura di licenziamento avviata dalla multinazionale che nonostante le nostre richieste di chiarimento, ha negato costantemente la possibilità di cessare la produzione a Trieste”.

“I finlandesi di Wartsila – aggiunge – negli ultimi sei anni hanno ricevuto dall’Italia ben 60 milioni di finanziamenti pubblici che gli hanno permesso di rendere il sito produttivo di Trieste tra i più moderni e competitivi al mondo. Senza il cuore produttivo non ci sarà futuro per le attività di servizi, ricerca e sviluppo triestine e per i service di Genova, Napoli e Taranto. A rischio, quindi, è l’intero Gruppo in Italia e tutto l’indotto, complessivamente 1.500 lavoratori”.

“Noi oggi difendiamo una fabbrica sana – dice ancora il leader dei metalmeccanici della Uil – strategica per questo territorio e per tutto il Paese. Il Governo deve prendere provvedimenti seri nei confronti dei finlendesi, mettendo in campo ogni azione per tutelare occupazione e futuro produttivo”.

“Il Ministro Giorgetti – aggiunge – la settimana prima dell’avvio della procedura eri in Finlandia, era stato informato? I lavoratori devono sapere la verità! E poi il decreto anti delocalizzazioni non doveva evitare queste situazioni? Dai politici non vogliamo né visite di facciata né stucchevoli passerelle o attestati di solidarietà. Vogliamo rispetto e impegni precisi e seri che garantiscano adesso la continuità produttiva e l’occupazione”.

“All’incontro del 7 settembre al Mise – conclude Palombella – chiederemo risposte concrete per i lavoratori e il rilancio del settore industriale di Trieste. Noi non ci fermeremo, la nostra lotta continuerà”.