Trieste, Patuanelli all'inaugurazione dell'Anno accademico

Ci sarà anche il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli alla cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico 2019/20 dell'Università di Trieste, venerdì 24 gennaio, con inizio alle 11.30 nell’Aula Magna di Ateneo, in Piazzale Europa 1.

Durante la Cerimonia avrà luogo il conferimento di Laurea Honoris Causa in Diplomazia e Cooperazione Internazionale a Tatiana e Andra Bucci, superstiti e testimoni attive della memoria dell’Olocausto. Dopo il saluto e la Relazione del Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda, cui seguirà la formula di rito di apertura dell’Anno Accademico. Nel corso della giornata si alterneranno gli interventi del rappresentante del Personale tecnico-amministrativo, del Presidente del Consiglio degli Studenti, del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, e del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Seguirà, quindi, l'intervento del Ministro Patuanelli, in rappresentanza del Governo.

Sarà poi la volta della prolusione ufficiale a cura di Bruno Callegher, professore ordinario di Numismatica del Dipartimento di Studi Umanistici, che tratterà il tema: “Di metallo, di carta, di nulla: questioni di soldi”. Sarà quindi il momento del Conferimento della 'Laurea magistrale ad honorem' in Diplomazia e Cooperazione Internazionale (Relazioni Internazionali e Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo) alle sorelle Bucci, con la 'Lettura della Laudatio e della Motivazione' da parte di Sara Tonolo, professore ordinario di Diritto Internazionale, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Andra e Tatiana Bucci terranno, infine, la 'Lectio Magistralis' su: “La nostra storia”.

A conclusione della cerimonia, è prevista alle 13.40 circa la Premiazione delle migliori matricole iscritte all’Anno Accademico 2018-2019 da parte del Rettore Di Lenarda insieme al Presidente della Fondazione CRTrieste Tiziana Benussi. La Fondazione CRTrieste, proseguendo nella sua opera di sostegno ai giovani che vengono nell’Ateneo triestino per la propria formazione, ha stanziato quest’anno un contributo per i 10 studenti più meritevoli selezionati tra quelli iscritti come matricole nel precedente anno accademico.

Nel corso della cerimonia saranno eseguiti brani musicali dal Coro e Orchestra dell’Università degli Studi di Trieste.

Sarà assicurata anche la diretta streaming, collegandosi all'indirizzo: https://www.youtube.com/user/UniversitaTrieste