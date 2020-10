Trieste, polemiche sulla manifestazione di piazza Libertà

"Gravissimo il clima di odio e di mancanza di solidarietà che sarà istigato sabato a Trieste alla manifestazione xenofoba prevista in piazza Libertà di cui sono stato oggi informato", commenta il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell. "Indigna che come luogo per tale manifestazione sia stata autorizzata proprio quella che era diventata una piazza santuario per i richiedenti asilo che riuscivano a sfuggire alle violenze e alle torture subite lungo la rotta balcanica, e in tale piazza vengono assistiti e curati dalle associazioni Linea d'ombra e La strada sicura".

"Autorizzare una manifestazione con chiari intenti xenofobi proprio in quel luogo è un atto che può avere significati inquietanti e spero pertanto che venga revocato al più presto. La solidarietà dovrebbe essere il sentimento che ci accomuna in questi tempi di crisi pandemica ed economica. Come rilevato anche dalle recenti notizie di stampa sta infatti aumentando la povertà e le disparità nelle nostre città. Non abbiamo bisogno di fomentare odio. Poche settimane fa a Udine avevamo partecipato a una manifestazione di tutt'altro spirito, organizzato dalla Rete DASI anche in risposta al comizio che il presidente Fedriga aveva fatto all'indomani dell'irruzione di Casa Pound in Consiglio Regionale davanti alla Caserma Cavarzerani", conclude Honsell.

Anche Un'Altra Città esprime "profondissima preoccupazione per il ripetersi, negli ultimi mesi, nella città di Trieste, di manifestazioni realizzate da gruppi dichiaratamente riconducibili a formazioni neofasciste che diffondono con sistematicità parole d'odio nei confronti dei migranti presenti nella città".

"All’interno di tale pericolosa dinamica, rispetto alla quale le autorità cittadine sono del tutto indifferenti, appare particolarmente inquietante la scelta effettuata da tali gruppi di organizzare – sabato 24 ottobre - una manifestazione proprio nella piazza della Libertà, di fronte alla stazione ferroviaria, dove tutti i giorni, nei pomeriggi, associazioni di volontariato come Linea d'Ombra e altre forniscono a persone ferite, appena arrivate dalla rotta balcanica e spesso in viaggio per altre destinazioni, una prima assistenza medica e aiuti materiali".

"Per le sue odiose finalità di istigazione all’intolleranza e alla violenza, all’offesa delle libertà di ognuno, per il pericolo che tale manifestazione può rappresentare verso persone inermi e, più in generale, per la salvaguardia dell'ordine pubblico, sarebbe stato un chiaro obbligo istituzionale delle autorità coinvolte quello di negare l'autorizzazione a svolgere la manifestazione proprio in tale luogo, magari indicando spazi alternativi. Ciò purtroppo non è avvenuto. Desta dunque grave preoccupazione la sottovalutazione della pericolosità di tali iniziative che non vengono adeguatamente contenute e isolate. Un'Altra Città richiama con forza le istituzioni e la popolazione a operare affinchè Trieste rimanga una città plurale, aperta al dialogo e all'accoglienza quali valori fondanti dell'ordinamento democratico", concludono Maria Grazia Cogliati Dezza e Gianfranco Schiavone.